Belen-Ignazio Moser, mistero del follow: tornati a seguirsi sui social

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ed Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia, si sono ritrovati al centro dell’attenzione mediatica. A scatenare i gossip è stato il fatto che i due abbiano improvvisamente smesso di seguirsi sui social. Da qui si è diffusa la voce che tra i due potesse essere accaduto qualcosa. A riguardo sono state fatte diverse supposizioni. Tuttavia nelle ultime ore Belen ed il cognato hanno ripreso a seguirsi a vicenda. Il primo a rimettere il follow su Instagram è stato il trentino, successivamente seguito dalla conduttrice e showgirl argentina. Possibile quindi che i due abbiano risolto o che fra loro non sia mai accaduto nulla.

A scatenare i gossip su una presunta lite fra i due è stato anche un ulteriore dettaglio. Mercoledì 9 aprile è stato difatti il compleanno di Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. Gabriele Parpiglia ha fatto notare come né Ignazio Moser né Cecilia Rodriguez abbiano pubblicato nulla a riguardo sui social (possibile tuttavia che gli auguri siano arrivati in privato). Nella sua newsletter ha parlato della questione follow scomparso citando anche un evento del 7 aprile dove Belen ed Ignazio non si sarebbero troppo calcolati. Secondo un’altra ipotesi, invece, la presunta freddezza tra i due poteva essere dovuta a dei comportamenti di Moser nei confronti di sua sorella. In entrambi i casi, comunque, si trattava di supposizioni.