Ignazio Moser blocca Belen sui social, fulmine a ciel sereno in casa Rodriguez

Giallo in casa Rodriguez: nelle scorse ore Belen e il cognato Ignazio Moser, di punto in bianco, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Non si sa la causa che ha innescato il gesto preoccupante. Secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha riportato lo ‘spiffero’ di una sua fonte, sarebbe stato l’influencer trentino a bloccare sui social la modella argentina lungo la serata di martedì 8 aprile. La vicenda è alquanto curiosa visto che Moser è una persona pacata e non incline a colpi di testa o escandescenze. Altrimenti detto, non è un uomo che facilmente si lascia andare a mosse eclatanti se non innanzi a motivazioni serie.

Per il momento i diretti interessati non hanno dato alcuna spiegazione in merito a quanto accaduto. Il giornalista Parpiglia ha riportato ciò che una gola profonda gli ha sussurrato, vale a dire che oltre al blocco sono anche spariti i like di Belen sul profilo di Moser. Inoltre la fonte anonima ha raccontato che i due cognati poche sere fa hanno partecipato assieme a un evento e pareva che non ci fossero attriti. “Qualcosa di pesante deve essere successo”, ha ipotizzano la gola profonda.

Bocca cucita anche da parte della moglie di Ignazio Moser nonché sorella di Belen, vale a dire Cecilia Rodriguez. Resta da capire come si svilupperà la situazione. Come è arcinoto la famiglia Rodriguez è unitissima. A maggior ragione appare ancor più strano il gesto di Moser che sembra denotare una certa insofferenza per un qualcosa che, al momento, resta avvolto nel mistero.

Gli auguri dolci di Belen per il figlio Santiago

Nel frattempo, la conduttrice sudamericana ha festeggiato il 12esimo compleanno di suo figlio Santiago, frutto d’amore avuto assieme all’ex marito Stefano De Martino. In particolare, mamma Belen ha scritto una sorta di lettera al piccolo sul suo profilo Instagram, rimarcando quanto sia fiera di lui e quanto gli vuole bene. Il post, in pochi minuti, ha raccolto migliaia i like e di commenti di apprezzamento.

“12 anni amore mio, come vola il tempo – ha esordito la Rodriguez -. Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi”. “Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz cumpleaños”, ha concluso la showgirl.