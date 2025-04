Belen, il fidanzato segreto è De Martino: eclatanti rivelazioni e video

L’indiscrezione è piuttosto clamorosa e porta la firma di Gabriele Parpiglia: Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare che si stiano ri-frequentando. Il giornalista, a corredo dello scoop dato nella sua newsletter, ha anche pubblicato un video in cui si vede il conduttore campano aggirarsi con fare nervoso sotto casa della showgirl argentina. Ma si proceda con ordine. Nei giorni scorsi Belen è stata chiacchierata per via di alcune paparazzate con l’altro suo ex Antonino Spinalbese. I due sono stati pizzicati assieme, con la figlia Luna Marì; i rapporti sono tornati serenissimi, ma, in questo caso, nessun ritorno di fiamma. Sarebbe invece differente il discorso relativo a De Martino.

Le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Parpiglia, pochi giorni fa, aveva scritto che al fianco della Rodriguez c’era un ‘cavaliere‘ misterioso dal cognome altisonante. Ebbene, quel ‘cavaliere’ sarebbe De Martino. Il giornalista ha spiegato che non ha rivelato prima il nome del presentatore di ‘Affari Tuoi’ per sviare eventuali smentite della showgirl argentina. Sempre Parpiglia, di recente, aveva sostenuto che la casa della modella ospitava un nuovo amore, raccontando di essere in possesso di una foto di colui che una delle notti dello scorso weekend è stato a casa di Belen fino a notte fonda, per la precisione fino alle 3:59 del mattino, dopo essere entrato qualche ora prima nell’appartamento. Il mistero sarebbe stata risolto, quell’uomo sarebbe appunto De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

Le rivelazioni di Parpiglia non finiscono qui. Sul suo profilo Instagram il giornalista ha postato un video in cui si vede il conduttore napoletano andare avanti e indietro con fare nervoso sotto casa dell’ex moglie, atteggiamento probabilmente dettato dal fatto di sapere di essere braccato dai paparazzi. Ora non resta che attendere lo sviluppo della vicenda per capire se si è davvero innanzi a un altro clamoroso ritorno di fiamma tra i due celebri ex coniugi.

Da quando si sono separati, la Rodriguez ha vissuto alcune fugaci love story mentre Stefano non ha allacciato alcuna relazione ‘seria’, seppur i ben informati assicurano che abbia avute diverse avventure tenute ben nascoste al gossip del Bel Paese.