Belen e Spinalbese di nuovo vicini: ma lei avrebbe un altro (rumor)

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sono tornati a frequentarsi. I due ex sono stati difatti recentemente avvistati e paparazzati da Chi mentre si trovavano insieme al parco. Con loro c’era anche la loro figlioletta Luna Marì. Nonostante i due abbiano ripreso i rapporti, non si tratterebbe di un ritorno di fiamma. Nelle ultime ore si sta difatti vociferando che la showgirl argentina abbia un altro uomo misterioso.

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese di nuovo vicini

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sembrerebbero essersi riavvicinati. Dopo un periodo di allontanamento, i due hanno difatti ripreso a frequentarsi e vivere insieme momenti di vita quotidiana. L’ex coppia è stata recentemente avvistata e paparazzata dal settimanale Chi mentre si trovava insieme al parco. La showgirl argentina e l’hairstylist non erano tuttavia da soli, con loro c’era difatti anche la piccola Luna Marì, nata dalla loro relazione il 12 luglio 2021.

Nelle foto pubblicate da Chi i due si mostrano sorridenti mentre giocano con la loro bambina. In un paio di scatti li si vede anche seduti insieme su una panchina del parco. I rapporti tra loro sembrano quindi essere tornati sereni. Già in passato Belen ed Antonino avevano ripreso a vedersi ed avevano trascorso la Vigilia di Natale in famiglia. Prima erano stati avvistati sempre al parco in compagnia della bambina.

La showgirl e conduttrice argentina ha conosciuto Antonino Spinalbese nell’estate del 2020. Da lì i due hanno iniziato a frequentarsi, instaurando una relazione dalla quale l’anno dopo è nata la piccola Luna Marì. Successivamente, però, tra i due sono emerse le prime differenze e la storia è finita. Nel 2022 Antonino, dapprima estraneo ai meccanismi dei media, ha deciso di prendere parte al Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza nel reality, tuttavia, ha compreso che il mondo della televisione non faceva per lui ed è tornato a lavorare come hairstylist.

La presunta nuova fiamma di Belen

Nelle ultime ore Belen Rodriguez si è trovata al centro dell’attenzione non solo per i recenti scatti in compagnia del suo ex. Secondo un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, difatti, la showgirl e conduttrice argentina avrebbe una nuova fiamma. Parpiglia non ha svelato l’identità dell’uomo in questione, tuttavia ha parlato di un nome importante ed altisonante. Stando alle sue parole, per il momento i due vorrebbero mantenere il rapporto segreto.