Belen e Ignazio Moser gran gelo, i motivi: caos in casa Rodriguez

Ignazio Moser e Belen Rodriguez sarebbero ai ferri corti. Nelle scorse ore entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram. Il trentino ha poi rimesso il ‘segui’ alla cognata che, però, non ha contraccambiato il gesto. Sul gelo in casa Rodriguez sono emerse due versioni contrastanti. Una porta la firma del giornalista Gabriele Parpiglia, l’altra dell’esperto di gossip Alessandro Rosica. Che qualcosa sia accaduto sembra evidente. A non convergere sono invece i racconti forniti. Quel che invece è certo è che ieri, mercoledì 9 aprile, Santiago, il figlio di Stefano De Martino e di Belen ha compiuto 12 anni e né Cecilia Rodriguez né il marito Ignazio, sui social, hanno omaggiato il nipote, come invece accaduto negli anni precedenti (non è assolutamente escluso che lo abbiano fatto in privato).

Gelo tra Ignazio Moser e Belen Rodriguez, la versione di Parpiglia

Secondo Parpiglia, che ha parlato della questione nella sua newsletter, per capire che cosa sia successo, si deve tornare a lunedì 7 aprile, quando Belen, la sorella e Ignazio sono stati ospiti a Milano all’evento Ploom. Lo scrittore ha raccontato che Moser e la cognata, secondo le testimonianze dei presenti, “non si sarebbero filati un granché, addirittura nemmeno un ciao. Poi la serata è proseguita in solitaria, o meglio Belen si è divertita con un gruppo di ragazzi conosciuti al party e di Moser nemmeno l’ombra. In consolle c’era Andrea Damante, che nell’ultimo periodo si è allontanato da Moser”. Parpiglia ha aggiunto che il deejay e Ignazio avrebbero oggi rapporti freddi in quanto quest’ultimo avrebbe scelto l’amicizia con Tony Effe e Giulia De Lellis, mettendolo un po’ in disparte.

Ma si torni a Belen. Parpiglia ha sostenuto che durante la serata al Ploom era presente anche Elisa Visari, la compagna di Damante (tra l’altro i due hanno annunciato nelle scorse ore che diventeranno genitori per la prima volta). Proprio la Visari avrebbe assistito a un “balletto sexy” di Belen “in consolle, guardando Damante”. La faccenda avrebbe dato fastidio anche Cecilia e Ignazio, che avrebbero notato la “scena a pochi metri”. C’è un filmato che gira su Instagram in cui si vede Belen danzare, ma senza ammiccare in alcun modo a Damante. Dunque tale dettaglio è da prendere con le pinze.

Alessandro Rosica: “Belen ce l’ha con Ignazio per come ha trattato la sorella”

Molto diversa la versione fornita da Alessandro Rosica. L’esperto di gossip, attraverso una storia Instagram, ha dichiarato che secondo le sue informazioni è sì calato il gelo tra i due cognati, ma non per i comportamenti di Belen. Sarebbe anzi la showgirl ad avere il dente avvelenato con Moser. Motivo? “A Belen non sarebbe andata giù di come lui avrebbe trattato sua sorella ultimamente. Stanno provando a recuperare i rapporti”, ha scritto Rosica.