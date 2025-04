Elisa Visari incinta, la reazione di Andrea Damante: svelato il sesso del bebè

Confermato il gossip circolato nei giorni scorsi, Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno presto genitori. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi deejay affermato, e l’attrice, attraverso un dolce e suggestivo video divulgato sui loro profili Instagram, hanno annunciato di aspettare un figlio. La coppia ha anche svelato il sesso del bebè: appenderà sul portone di casa un fiocco azzurro. Nel filmato, si vedono i momenti salienti della gravidanza che pare sia stata nascosta per diversi mesi a giudicare dal pancione della giovane interprete.

In particolare, nella clip emozionante, si vede il momento in cui la Visari mostra a Damante il risultato positivo del test di gravidanza, con il deejay che ha una reazione di felicissimo stupore. Poi le immagini relative all’ecografia e ad alcune visite di controllo a cui si è sottoposta l’attrice. Nel video sono stati anche immortalati attimi del gender reveal che si è svolto in forma strettamente privata. Dolce anche il momento in cui l’ex tronista ha donato alla compagna un ciuccio azzurro o quello in cui si vede lui baciare amorevolmente il pancione dell’amata.

Non appena è stata annunciata la lieta notizia, il post è stato preso d’assalto dai fan. Diversi anche i volti noti che si sono congratulati con la coppia, tra cui Giulia Calcaterra, Marco Fantini e Pierpaolo Pretelli. Da sottolineare come Damante e La Visari abbiano deciso di vivere i primi mesi di gravidanza nel massimo riserbo, evitando di esporsi e di fare annunci. Chiara l’intenzione dei due di proteggere la loro stessa privacy e di non voler sfruttare a livello mediatico la dolce attesa.

Quando nascerà il bambino?

Lo scoop relativo al bebè in arrivo era stato anticipato nei giorni scorsi dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha sostenuto che il piccino dovrebbe nascere a settembre. A giudicare dalle immagini del pancione dell’attrice non è detto che in realtà la gravidanza sia inoltrata più di quel che si pensava e che quindi il bebè possa venire alla luce prima.

Il deejay e l’attrice hanno iniziato a frequentarsi nel 2020. In questi cinque anni non sono mancati momenti no e allontanamenti. Alla fine, però, i due hanno sempre deciso di darsi nuove chance. Ora costruiranno assieme una famiglia.