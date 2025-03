Andrea Damante “diventa papà”: lo scoop, quando nascerà il figlio

Andrea Damante diventerà papà, Elisa Visari sarebbe incinta: lo scoop lo ha lanciato nelle scorse ore l’esperta di gossip Deianira Marzano, colei che ha bruciato tutti sul tempo anche nell’annunciare in anticipo la gravidanza di Alessandra Amoroso. In particolare, Marzano ha pubblicato tra le sue storie Instagram un messaggio di una sua fonte, la quale ha assicurato che l’attrice e compagna del deejay veronese starebbe aspettando un figlio o una figlia. La gola profonda ha inoltre riferito che la notizia le è stata confermata dalle amiche della Visari. E ancora, ha sostenuto che il parto sarebbe previsto per settembre e che la coppia, nel giro di qualche giorno, dovrebbe rendere ufficiale la dolce attesa con un annuncio.

Visari e Damante sono fidanzati dal 2020, seppur in questi anni non sono mancati momenti di allontanamento. Da quando hanno cominciato la relazione, hanno sempre mantenuto un profilo piuttosto basso, mostrandosi poco assieme sui rispettivi profili social. Infatti, per svariati mesi, non si è saputo se il rapporto sentimentale fosse ancora in piedi o meno. Ora arriva l’indiscrezione relativa alla presunta gravidanza dell’attrice che, se confermata, naturalmente renderebbe palese che la storia d’amore esiste ancora.

Pare che la scorsa estate l’ex tronista ed Elisa abbiano attraversando l’ultimo periodo di forte crisi. Si sarebbero però riconciliati nei mesi successivi. Senza dubbio a Capodanno 2025 erano assieme e felici. A confermarlo il diretto interessato che aveva postato da Sharm El Shekin, in Egitto, più di uno scatto in compagnia della fidanzata. Da allora è però nuovamente calato il silenzio sulla love story. Si sono così moltiplicate le voci inerenti a un possibile nuovo allontanamento sentimentale. Pare invece che ora lei sia incinta. Non resta che attendere la conferma o la smentita.

Damante, prima di legarsi alla Visari, ha vissuto una intensa e chiacchieratissima storia con Giulia De Lellis. Quella che sembrava una favola si è invece rivelata una relazione zeppa di tradimenti. L’influencer di Ostia ci ha persino scritto un libro andato a ruba: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. Quando la love story è stata chiusa definitivamente, Damante si è legato all’attrice, mentre Giulia ha iniziato un rapporto durato quattro anni con Carlo Gussalli Beretta, oggi felice al fianco di Melissa Satta. De Lellis, da qualche mese, fa invece coppia fissa con Tony Effe.