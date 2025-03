Melissa Satta e Beretta niente crisi: foto su Chi smentiscono le voci

Da qualche giorno sono la coppia formata da Melissa Satta e Carlo Beretta è tornata a far parlare dopo le voci girate su una presunta crisi. Poche ore fa, però, il settimanale Chi ha pubblicato la copertina del numero di mercoledì 19 marzo 2025 dove i due si mostrano mano nella mano, molto complici e innamorati.

Melissa Satta e Carlo Beretta, smentita la crisi

Da parte di Melissa Satta e Carlo Beretta non sono arrivate smentite riguardo la crisi di coppia. Ciò che, però, andrebbe ad allontanare definitivamente le voci di un presunto allontanamento tra i due sono le foto pubblicate sul settimanale Chi in cui la conduttrice e l’imprenditore si divertono sulla neve insieme al figlio di lei. Non solo, tali scatti sarebbero la prova evidente che la coppia fa sul serio e che sembra essere sempre più vicino ad una convivenza e ad una famiglia allargata.

La presunta crisi

Ciò che negli ultimi giorni avrebbe scatenato il web sulla crisi tra Melissa Satta e Carlo Beretta è il fatto che da qualche tempo i due non hanno più pubblicato foto insieme sui social e tale avvenimento avrebbe incuriosito sempre di più i fans della coppia che vorrebbero entrare nel dettaglio e conoscere maggiori particolari.

Inoltre, secondo quanto riferito da Deianira Marzano, esperta di gossip, la showgirl sarda e l’imprenditore starebbero vivendo il periodo più brutto della loro relazione.

Il cambiamento radicale di Beretta con Satta

In attesa di sapere ulteriori dettagli sulla storia d’amore tra Beretta e Melissa Satta, non dimentichiamo come il giovane imprenditore sia cambiato drasticamente da quando è fidanzato con la showgirl sarda. Sono lontani quei momenti in cui preferiva mantenere una certa privacy sulla sua vita privata.

Oggi, il ragazzo non si nasconde più, anzi condivide molti momenti con la sua dolce metà e sui social le sue foto diventano virali e oggetto di commenti da parte dei fans e followers che in passato hanno seguito anche la relazione con Giulia De Lellis, ben diversa da quella attuale.

E c’è di più, sembra che la Satta piaccia molto alla mamma del rampollo tanto da spronare il figlio a fare la promessa di matrimonio che, però, ancora non è arrivata. Non ci resta che aspettare per capire se vi sarà un lieto fine tra i due, intanto, i fans continuano a seguire la coppia sui social e a fare il tifo per il giovane imprenditore e la conduttrice sarda che da mesi appaiono innamorati e complici.