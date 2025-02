Beretta e Satta su IG, la privacy? Dettaglio su De Lellis non sfugge

Carlo Beretta si è sempre mostrato un ragazzo riservato e lontano dai social, almeno fino a quando era fidanzato con Giulia De Lellis. Oggi, invece, si mostra senza filtri con la sua attuale compagna Melissa Satta. La modella, infatti, non perde occasione di pubblicare foto con lui sul suo profilo Instagram. La coppia è volata a Dubai e proprio ieri entrambi hanno pubblicato alcuni scatti del weekend romantico.

Beretta e Satta a Dubai

Da qualche mese Carlo Beretta si è fidanzato con Melissa Satta. Anche se molti non credono nel loro amore, i due, invece, sembrano molto innamorati e non perdono occasione di mostrarsi ai followers che li seguono sui social. Da qualche giorno sono a Dubai per un weekend romantico. Sia l’ex velina che l’imprenditore hanno condiviso su IG alcuni momenti del viaggio e in molti hanno notato un particolare che riguarda il giovane ragazzo. Dov’è finita la privacy tanto ambita di quando era insieme a Giulia De Lellis?

Addio privacy

Sono passati quei momenti in cui Carlo Beretta cercava in tutti i modi di mantenere una certa privacy sulla sua sfera privata. Ormai non può fare a meno di mostrarsi felice e sereno con la sua nuova fidanzata Melissa Satta. Che sia un viaggio, una cena o la quotidianità, l’imprenditore è diventato molto attivo sui social a differenza di quando era insieme a Giulia De Lellis. A tal proposito alla giovane romana più volte i fans hanno domandato il motivo per cui non si faceva quasi mai vedere su IG insieme a Beretta.

In più occasioni l’influencer ha risposto spiegando che l’ex fidanzato non aveva piacere a mostrare la sua vita più intima sui social e lei rispettava la sua decisione. Adesso cosa è cambiato?

L’ipotesi

Non conosciamo i motivi che hanno spinto Beretta a cambiare idea ma sono molti a credere che tale scelta sia stata dettata dal fatto che l’ex fidanzata non sarebbe piaciuta così tanto alla sua famiglia. A quanto pare, invece, la Satta sarebbe stata accettata fin da subito. Infatti, secondo alcune fonti vicine alla coppia, Umberta Gnutti Beretta, madre di Carlo e punto di riferimento per il figlio sia da un punto di vista personale che professionale, avrebbe apprezzato immediatamente l’ex velina a differenza di quanto accaduto in precedenza con De Lellis.

Perché tra De Lellis e Beretta è finita

Beretta e De Lellis sembravano molto innamorati e sono tanti a pensare che la loro storia sia finita per motivi esterni che hanno portato i due ad allontanarsi sempre di più. Che sia per volere della famiglia di lui o per delle nozze mancate, molti fans avrebbero voluto un lieto fine per loro nonostante fossero molto diversi sotto vari aspetti.