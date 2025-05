Cecilia Rodriguez è incinta: annuncio ufficiale, sesso e nome. Belen zitta

Il gossip ci aveva azzeccato: Cecilia Rodriguez è davvero incinta. Poco prima delle 17 di domenica 11 maggio, la modella argentina, assieme al marito Ignazio Moser, ha annunciato di essere in dolce attesa. La coppia ha svelato di aspettare una figlia. Già deciso e reso noto anche il nome: la piccina si chiamerà Clara Isabel. La notizia è stata divulgata non in un giorno casuale, bensì nella data in cui casca la festa della mamma.

Cecilia Rodriguez è incinta, aspetta una figlia con Ignazio Moser: l’annuncio ufficiale sui social

“Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere“, hanno esordito Cecilia e Ignazio in un post congiunto. “Vedere quel bel nasino – hanno aggiunto – che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi… La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel”. Infine un pensiero a tutte le madri: “P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui”.

Il messaggio è stato posto a corredo di un album di foto in cui c’è uno scatto dell’ecografia di Clara Isabel e uno in cui si vedono Ignazio e Cecilia baciarsi. Dunque, smentite anche le voci che volevano marito e moglie divisi e distanti. Alcuni, di recente, hanno persino parlato di ipotetica rottura. Nulla di tutto questo: casomai una crisi c’è stata, è stata superata brillantemente.

L’annuncio della gravidanza e i rapporti tesi tra Cecilia e Belen

L’annuncio social della gravidanza è stato in un amen sommerso da migliaia di like e commenti tripudianti. Tantissimi fan e vip hanno augurato il meglio alla modella e a Moser. A mancare, però, la reazione di Belen. Per lo meno, nel momento in cui si scrive questo articolo, la conduttrice non ha commentato alcunché. Nemmeno ha piazzato un like all’annuncio. Potrebbe arrivare a breve o forse no, visto l’aria che tira in casa Rodriguez.

Pare infatti che le due sorelle non si parlino da prima di Pasqua. Tra loro sarebbe calato un gelo siderale. Vanity Fair, nelle scorse ore, ha sostenuto che tra loro sarebbe calato il gelo in quanto Belen avrebbe riservato non troppe attenzioni a Cecilia durante i primi mesi di gravidanza. Voci e sussurri che per ora non hanno trovato conferme, ma nemmeno smentite. In casa Rodriguez tutto tace sulla faccenda. Forse l’attesa dell’arrivo della piccola Clara Isabel aiuterà a cancellare le ruggini familiari.