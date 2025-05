Belen e Cecilia “non si parlano più: non c’entra Ignazio ma la gravidanza”

Nuovo (presunto) tassello sul gelo calato tra Belen e Cecilia Rodriguez. Da Pasqua le due sorelle non appaiono più assieme. Zero like reciproci sui social. Si ignorano totalmente. Vanity Fair ha sostenuto che le congiunte hanno addirittura smesso di parlarsi. Il prestigioso magazine ha però smentito diverse indiscrezioni che volevano le sorelle ai ferri corti per non meglio precisate vicende legate a Ignazio Moser. Le due donne, sempre stando a quanto spifferato da Vanity, avrebbero tagliato momentaneamente tutti i ponti per una questione di ‘attenzioni.

La crisi familiare tra Cecilia e Belen Rodriguez causata da “poche attenzioni”

“Ignazio Moser però non c’entra. Al centro delle incomprensioni ci sarebbero le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia”. Così Vanity Fair a proposito delle presunte incomprensioni tra le due argentine. Dunque anche secondo il magazine Cecilia sarebbe in dolce attesa.

La rivista ha aggiunto che gli amici e i familiari delle due sorelle sono al lavoro da giorni per far rientrare la crisi. Chi conosce bene il ‘clan’ Rodriguez assicura che lo strappo è vero che ci sarebbe stato e non sarebbe stato una cosetta da nulla, ma che Belen e Cecilia torneranno tra non molto a parlarsi e a riappacificarsi. Troppo forte e viscerale il loro legame.

Cecilia e Ignazio Moser, mistero sul loro silenzio tombale: lei sarebbe incinta

Infine Vanity Fair ha sostenuto che tra Cecilia e il marito Moser non ci sarebbe alcuna crisi in corso. Chissà… Quel che è certo è che i due non si mostrano assieme pubblicamente da prima di Pasqua, vale a dire il medesimo periodo in cui si è creata anche la frattura tra ‘Chechu’ e ‘Belu’. Una situazione che non è mai capitata da quando stanno assieme, ad eccezione di quando qualche anno fa si fecero tambureggianti le voci di presunti tradimenti dell’influencer trentino.

Fatto sta che pure ore regna un silenzio tombale. Mistero sui motivi di tale scelta visto che nessuno dei diretti interessati ha deciso di rompere il silenzio a livello pubblico. Bocche più che cucite. Forse, sempre ammesso e non concesso che ci sia in corso la gravidanza, è per mantenere assoluta privacy sulla dolce attesa.