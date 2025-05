Ignazio Moser: la verità (amara) dietro al silenzio, con Belen gelo totale

Nelle ultime settimane la famiglia Rodriguez si è ritrovata al centro dei gossip, dapprima per una presunte lite tra le sorelle Belen e Cecilia e successivamente per l’annuncio della gravidanza della seconda. Proprio in merito alla più piccola delle due si è vociferata anche una crisi con il marito Ignazio Moser, da un po’ di tempo meno presente sui social. Il settimanale Chi, così come riportato da Biccy, avrebbe tuttavia svelato il motivo di tale assenza, il quale non sarebbe legato in alcun modo a problemi con Cecilia bensì ad un lutto. Ignazio ha difatti recentemente perso uno dei suoi più cari amici.

Il motivo dell’assenza social di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ha recentemente annunciato di essere in dolce attesa. Proprio in concomitanza con la diffusione della notizia della sua gravidanza, sul web si è iniziata a vociferare una sua presunta crisi con Ignazio Moser ed un allontanamento dalla sorella maggiore Belen. Ad alimentare i rumor, sarebbe stata l’assenza momentanea di Moser dai social. Nelle ultime ore, tuttavia, come riportato da Biccy, il settimanale Chi avrebbe svelato il reale motivo dietro la sua ‘scomparsa’. Cecilia non c’entrerebbe in alcun modo.

Ignazio ha difatti recentemente subito un lutto. Un po’ di tempo fa, come riportato anche da Fanpage ed annunciato dallo stesso Moser con alcune storie pubblicate su Instagram, è venuto a mancare uno dei suoi più cari amici. Nello specifico si tratta di Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Marvin, che ha perso la vita in seguito ad un incendio. Stando a quanto riportato, quindi, Ignazio starebbe affrontando un periodo difficile a causa della perdita dell’amico e di conseguenza avrebbe deciso di allontanarsi momentaneamente dai social network. Nessuna crisi con Cecilia quindi. Anzi, secondo quanto scritto, Moser e Rodriguez avrebbero contato insieme i giorni per avere la conferma che la gravidanza procedesse senza alcun tipo di complicazioni.

Intanto un mese fa Ignazio e Belen hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram per un periodo. E’ proprio in seguito a tale mossa social che sul web hanno iniziato a circolare alcune notizie relative ad una possibile crisi familiare. Gabriele Parpiglia ha effettivamente confermato una distanza tra le sorelle Rodriguez. Tuttavia non sono stati resi noti i motivi specifici. In quanto al gelo tra Moser e Belen, invece, non c’entrerebbe Andrea Damante come supposto inizialmente.