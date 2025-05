Belen e Cecilia, situazione limite: “Forse non si risolverà”. E Ignazio è sparito

Nuove rivelazioni sulla crisi nei rapporti tra Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle non si vedrebbero e non avrebbero contatti da prima di Pasqua. Nei giorni scorsi Cecilia ha annunciato di essere incinta. Belen si è limitata a un like al post. Fine. Pare proprio che ci sia del gelo se si considera che sempre, pure per news familiari meno rilevanti, la conduttrice ha supportato in maniera più convinta la sorella. Che cosa è accaduto? Chi Magazine e Gabriele Parpiglia hanno raccontato dei nuovi inediti dettagli sulla vicenda. Inoltre, secondo il giornalista, anche Ignazio Moser sarebbe assente dalla vita della moglie in questo momento.

Chi Magazine sulla crisi tra Belen e Cecilia: “Motivi profondi”

Giorni fa qualcuno aveva ipotizzato che Belen e Cecilia avessero litigato perché la prima avrebbe avuto atteggiamenti non graditi dalla seconda ad una festa in un locale milanese in cui suonava il deejey ed ex tronista Andrea Damante. Un’indiscrezione che è apparsa fin da subito poco credibile. E infatti le cause del gelo tra le sorelle sarebbero da ricercare altrove e Damante pare che non c’entrerebbe nulla, tantomeno il comportamento tenuto da Belen al poc’anzi citato party.

Secondo Chi Magazine, i motivi della distanza venutasi a creare tra le sorelle sono più profondi. “Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere. Di sicuro Cecilia, in questi anni, ha fatto molto per Belen, si è messa spesso in secondo piano”, si legge sulla rivista.

La versione di Gabriele Parpiglia

Anche Gabriele Parpiglia, nel suo programma radiofonico 100% Parpiglia in onda su Studio 100, ha parlato delle questioni familiari riguardanti il ‘clan’ Rodriguez. Il giornalista ha attaccato Vanity Fair che nei giorni scorsi ha sostenuto che Belen e Cecilia non si parlano più, ma che tale difficile situazione non dipenderebbe in alcun modo dalla figura di Ignazio Moser.

Il magazine ha aggiunto che Cecilia se la sarebbe presa per le poche attenzioni che la sorella maggiore le avrebbe riservato in questo periodo. Secondo Parpiglia, tale versione dei fatti non è assolutamente corretta e non corrisponde al vero.

Il giornalista sostiene che Ignazio Moser non sarebbe vicino in questo momento a Cecilia, nonostante con la moglie abbia annunciato con toni festanti la gravidanza di quest’ultima. Così Parpiglia: