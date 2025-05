Cecilia Rodriguez incinta, Belen batte un colpo: il gesto conferma la crisi

Alla fine Belen Rodriguez ha ‘battuto un colpo’ sull’annuncio della gravidanza della sorella Cecilia. Nel pomeriggio di domenica, quest’ultima, con un posto congiunto firmato anche dal marito Ignazio Moser, ha reso noto ufficialmente ciò che il gossip sussurrava da giorni, vale a dire che è incinta. Immediatamente il post Instagram in cui ha fatto sapere di aspettare una figlia che sarà chiamata Clara Isabel è stato preso d’assalto da migliaia di fan e da amici, conoscenti e parenti. Belen per qualche ora non ha messo il like che ha successivamente fatto spuntare. Fine delle ‘tenerezze’ nei confronti della sorella e del cognato. Un atteggiamento che pare essere una conferma che in casa Rodriguez continui a tirare aria di burrasca.

Belen ha piazzato un semplice like. Stop. Nessun commento, nessuna ricondivisione del post dell’annuncio della gravidanza. Nulla di nulla. Strano, molto strano, se si considera che, per eventi familiari di un certo rilievo, ha sempre spalleggiato Cecilia con dediche affettuose e atteggiamenti teneri. Ora, però, sembra non essere periodo di dolcezze. Da giorni i ben informati sussurrano che le due sorelle non si parlano nemmeno. Il magazine Vanity Fair, nelle scorse ore, ha sostenuto che la frattura si sarebbe creata in quanto Cecilia avrebbe voluto avere maggiori attenzioni da Belen nei primi mesi di dolce attesa. Indiscrezioni e spifferi che non hanno trovato conferme dalle dirette interessate, ma nemmeno smentite. Bocche cucitissime da parte di ‘Belu’ e ‘Cechu’.

Quel che pare ormai assodato è che tra le due dorelle sia calato un gelo polare. La famiglia, in particolare mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez, starebbero lavorando per far rientrare la crisi. Loro non starebbero né dalla parte della figlia maggiore né da quella della figlia minore: sarebbero soltanto desiderosi che venissero superati i problemi e che tutto tornasse come prima.

Nel frattempo continua anche a tenere banco la situazione tra Cecilia e il marito Ignazio Moser. Pare che la coppia stia affrontando un momento di crisi. L’annuncio congiunto della gravidanza spinge a pensare che il periodo buio, sempre ammesso e non concesso che ci sia stato, è stato superato.