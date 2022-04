Sophie e Basciano piccanti: “Come va tra noi sotto le lenzuola”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano innamorati pazzi. Dopo l’incontro al Grande Fratello Vip i due hanno iniziato una storia d’amore che procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere. La coppia ha iniziato a convivere a Milano e in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio ha confidato che c’è intesa, complicità e tanta passione.

Come va sotto le lenzuola? Alessandro Basciano non si è tirato indietro davanti a questa domanda piccante:

“C’è stata subito passione, sin dall’inizio. In brevissimo tempo abbiamo capito di essere attratti l’uno dall’altra”

Sophie Codegoni ha invece aggiunto sull’argomento più intimo:

“Siamo focosi, non ci smentiamo mai!”

Insomma, sotto le lenzuola Sophie e Basciano fanno scintille! Tra l’altro di recente Instagram ha censurato alcune foto della coppia seppur immeritatamente. Un’immagine senza vestiti in cui però non si vedeva nulla ma che metteva in risalto il make up. “Ero uno scatto beauty”, ha precisato l’ex tronista di Uomini e Donne mentre Alessandro ha parlato di invidia da parte di alcuni haters.

Amore a gonfie vele tra Sophie e Basciano

Dopo il Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno deciso di andare a convivere. La coppia ha già trovato un appartamento a Milano con la complicità della madre dell’ex tronista di Uomini e Donne. Per amore della ventenne Basciano ha lasciato Madrid, dove si era trasferito qualche anno fa per aprire un ristorante insieme ad alcuni soci.

I due ex gieffini sognano matrimonio e famiglia anche se Basciano è già padre di un bambino, Nicolò, nato da una precedente relazione. Il piccolo ha conosciuto dopo la fine del reality show Sophie, con la quale ha instaurato un bel rapporto. Nonostante la giovane età la Codegoni è molto dolce e materna: tra l’altro è la sorella maggiore di un ragazzino di undici anni (pure lui va molto d’accordo con il nuovo cognato).

Secondo alcune indiscrezioni l’ex fiamma di Fabrizio Corona potrebbe presto debuttare in un nuovo programma, una sit-com proprio con il nuovo fidanzato Alessandro Basciano. Al momento mancano però conferme ufficiali. I due si sono detti propensi a partecipare in coppia a Pechino Express mentre non accetterebbero mai l’invito a Temptation Island.