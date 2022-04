Sophie Codegoni, lettera ai genitori: “Sicura di Basciano, non ostacolatemi”

Sophie Codegoni è pazza di Alessandro Basciano. Dopo la delusione avuta con Matteo Ranieri a Uomini e Donne, la modella e influencer è ripartita dall’ex tentatore di Temptation Island, conosciuto alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un colpo di fulmine per entrambi e oggi la relazione è più seria che mai. Sophie lo ha ribadito in più di un’intervista e ora lo ha ammesso anche ai suoi genitori, con una lettera pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Di Più.

Nelle scorse settimane il padre e la madre di Sophie Codegoni – che sono separati da tempo – non hanno mai nascosto di provare una certa preoccupazione per la figlia. Stefano e Valeria erano turbati dal carattere fumantino di Alessandro Basciano, che poteva nascondere qualche insidia lontano dalle telecamere. Invece la ventenne ha fatto sapere che fuori dalla Casa più spiata d’Italia tutto procede a meraviglia.

Sophie Codegoni ha ribadito sul settimanale edito da Cairo Editore:

“Vi siete preoccupati perché ho già sofferto nella vita, perché qualche tempo fa un uomo ha fatto del male alla mamma. Da allora ho iniziato a non fidarmi più degli uomini. Solo Alessandro, con la sua dolcezza, è riuscito a farmi cambiare idea. Con lui sono serena”

Sophie e Basciano fanno sul serio

Sophie Codegoni ha rimarcato di credere molto in questa storia d’amore con Alessandro Basciano, nata davanti ad oltre tre milioni di telespettatori. I due sono andati a convivere a Milano: per amore il modello e imprenditore ha abbandonato Madrid, dove si era trasferito per affari, ed è rientrato in Italia.

La coppia sogna matrimonio e famiglia anche se Basciano è già padre di un bambino, Nicolò, nato da una precedente relazione. Il bambino ha conosciuto dopo la fine del reality show Sophie, con la quale ha instaurato un bel rapporto. Nonostante la giovane età la Codegoni è molto dolce e materna: tra l’altro è la sorella maggiore di un ragazzino di undici anni.

Non solo vita privata: l’ex gieffina sogna di affermarsi pure sul lavoro. Sophie ha scelto di non iscriversi a Giurisprudenza, come voleva il padre, ma di inseguire il suo sogno nel mondo dello spettacolo. La Codegoni vuole lasciare il segno in tv.

Secondo alcune indiscrezioni l’ex fiamma di Fabrizio Corona potrebbe presto debuttare in un nuovo programma, una sit-com in coppia proprio con Alessandro Basciano. Al momento mancano però conferme ufficiali.