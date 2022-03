Sophie e Basciano: “Un programma tv insieme dopo il Grande Fratello Vip”

Archiviata l’avventura al Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero presto tornare in televisione. Stando a quanto spifferato dal settimanale Vero Tv la coppia nata grazie al reality show di Alfonso Signorini sarebbe in pole position per diventare protagonista di un nuovo programma sul piccolo schermo. Più precisamente una sit-com, che dovrebbe andare in onda sulla reti Mediaset. Quando? Al momento non è chiaro, pochi i dettagli forniti dalla rivista.

Di sicuro Sophie e Basciano fanno sul serio: dopo la fine del GF Vip hanno intrapreso una convivenza a Milano. La coppia ha dato l’annuncio sulle pagine del settimanale Chi. Alessandro, dunque, ha deciso di rientrare in Italia: da tempo viveva a Madrid, dove aveva aperto un ristorante con alcuni soci. Dopo l’incontro con la Codegoni ha optato per la vita da pendolare: si dividerà tra il Belpaese e la Spagna.

I due hanno anche assicurato che fanno sul serio e che credono molto nella forza del loro amore. Hanno parlato di matrimonio e figli: progetti più che mai importanti nonostante la giovane età di Sophie Codegoni, che ha appena ventuno anni. Ma Alessandro Basciano ha conquistato pure la famiglia dell’ex tronista di Uomini e Donne: è stata la madre di Sophie, la signora Valeria, a trovare l’appartamento che la figlia condividerà con il nuovo fidanzato.

A dimostrazione che il loro legame è più forte che mai Alessandro Basciano ha voluto presentare a Sophie Codegoni il figlio Nicolò, nato da una precedente relazione. L’ex gieffina ha subito instaurato un ottimo legame con il bambino: Sophie non ha mai nascosto il suo lato materno e la voglia di avere una famiglia numerosa.

Ad Alfonso Signorini Sophie Codegoni ha confidato di avere due sogni: quello di essere indipendente, lavorativamente parlando, e quello di diventare mamma. Per quanto riguarda il primo progetto la giovane continuerà a lavorare come modella e influencer ma cercherà di darsi da fare pure sul piccolo schermo. Col supporto, ovviamente, del suo grande amore Alessandro Basciano!