GF Vip, Sophie Codegoni fa sul serio: ha conosciuto il figlio di Basciano!

La relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nata alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, si fa più seria che mai. Dopo la sua eliminazione a un passo dalla finale l’ex tronista di Uomini e Donne ha conosciuto il piccolo Nicolò, il figlio che l’ex tentatore di Temptation Island ha avuto da un precedente rapporto giunto a termine qualche tempo fa.

Sophie e Basciano si sono concessi una cena intima a Roma: tra i presenti la sorella di Alessandro, Giorgia Nicole, e il piccolo Nicolò, che oggi ha cinque anni. Nelle storie pubblicate su Instagram la Codegoni si è mostrata più che mai tenera e affettuosa nei confronti del piccolo.

Del resto l’ex modella dello showroom di Chiara Ferragni non ha mai nascosto di avere un lato materno molto spiccato. E con baby Basciano Sophie ha sfoderato tutta la sua simpatia, dolcezza e premura. La storia tra la Codegoni e Alessandro è dunque più seria e profonda che mai.

Dopo un flirt iniziale al Grande Fratello Vip con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi Sophie Codegoni si è buttata tra le braccia di Alessandro Basciano. Un colpo di fulmine per entrambi, che nel bunker di Cinecittà hanno vissuto con intensità e trasporto il loro sentimento.

La coppia è ora pronta a viversi la quotidianità: la madre di Sophie Codegoni, tramite una lettera pubblicata sul settimanale Di Più, si è detta contenta di questo nuovo legame della figlia. A quanto pare la ventenne sarebbe addirittura pronta lasciare Milano e a trasferirsi a Madrid, dove Basciano possiede un ristorante.

La signora Valeria Pasciuti ha ammesso di apprezzare molto questa liaison della figlia: trova il modello e influencer un bravo ragazzo, che è riuscito a far ritrovare il sorriso alla bionda ex gieffina dopo tanti dolori. Tra questi impossibile non menzionare Matteo Ranieri, l’ex corteggiatore che Sophie aveva scelto a Uomini e Donne.

La fine tra i due – avvenuta pochi mesi dopo aver lasciato la corte di Maria De Filippi – ha fatto soffrire parecchio la Codegoni, che ha più volte confidato la sua grande voglia di innamorarsi ed essere allo stesso tempo amata.