Sophie Codegoni fermata ben 27 volte in aeroporto!

Il recente viaggio in Turchia non è stato tutto rose e fiori per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è concessa una fuga romantica a Istanbul per trascorrere qualche giorno all’insegna del romanticismo, del relax e dell’avventura. In aeroporto, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con uno spiacevole imprevisto…

A Casa Chi Sophie e Basciano hanno raccontato che in aeroporto la Codegoni è stata fermata ben 27 volte dalla polizia. Il motivo? Ai controlli non riconoscevano la giovane modella dalla foto sul documento. La diretta interessata ha spiegato:

“Mi hanno fermata 27 volte perché non mi hanno riconosciuta sui documenti. Sia all’andata che al ritorno, ma ero più piccola in quella foto”

A commentare la vicenda nel corso del programma streaming pure il fidanzato Alessandro Basciano, che ha cercato di trovare il lato più divertente e buffo della faccenda:

“Lei era inc***atissima, io che ridevo. Era un’altra persona in quella foto. È stata una scena epica”

Amore a gonfie vele tra Sophie e Basciano

Dopo il viaggio in Turchia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno deciso di andare a convivere. La coppia ha già trovato un appartamento a Milano con la complicità della madre dell’ex tronista di Uomini e Donne. Per amore della ventenne Basciano ha lasciato Madrid, dove si era trasferito qualche anno fa per aprire un ristorante insieme ad alcuni soci.

I due ex gieffini sognano matrimonio e famiglia anche se Basciano è già padre di un bambino, Nicolò, nato da una precedente relazione. Il piccolo ha conosciuto dopo la fine del reality show Sophie, con la quale ha instaurato un bel rapporto. Nonostante la giovane età la Codegoni è molto dolce e materna: tra l’altro è la sorella maggiore di un ragazzino di undici anni.

Non solo vita privata: l’influencer sogna di affermarsi pure sul lavoro. Sophie ha scelto di non iscriversi a Giurisprudenza, come voleva il padre, ma di inseguire il suo sogno nel mondo dello spettacolo. La Codegoni vuole lasciare il segno in tv.

Secondo alcune indiscrezioni l’ex fiamma di Fabrizio Corona potrebbe presto debuttare in un nuovo programma, una sit-com in coppia proprio con Alessandro Basciano. Al momento mancano però conferme ufficiali.