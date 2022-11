Sophie Codegoni è incinta e aspetta il suo primo figlio con Alessandro Basciano. La coppia nata al Grande Fratello Vip ha dato il lieto annuncio su Instagram, attraverso un filmato che li riprende durante una delle prime ecografie. Il video è accompagnato da un lungo messaggio, che parla della loro storia d’amore su cui tanti non ci avrebbero mai scommesso. E, invece, dopo essere andati a convivere a Milano, Sophie e Alessandro hanno già deciso di allargare la loro famiglia dimostrando la loro voglia di avere un futuro insieme.

Mesi fa arrivava anche la proposta di matrimonio per la Codegoni, che è stata anche molto discussa sui social network. Ora l’ex tronista di Uomini e Donne decide di condividere con i suoi fan un altro importante dettaglio: il suo pancino. Sophie rivela anche di essere incinta da 16 settimane, mostrandosi felice di mentre con le sue mani forma un cuore sul pancino.

Presto i fan dei Basciagoni, così la coppia viene definita dal pubblico, riceveranno un’altra bella sorpresa. Ebbene Sophie e Alessandro torneranno in TV con un’intervista esclusiva a Verissimo. A lanciare l’indiscrezione è in queste ore Amedeo Venza, grande amico della coppia. Nel salotto di Silvia Toffanin, sabato 3 dicembre 2022, i due ex volti di Uomini e Donne e del GF Vip avranno modo di svelare di fronte alle telecamere le prime emozioni per questa gravidanza.

Per quanto riguarda il sesso del figlio che aspettando Sophie Codegoni e Alessandro non si sa ancora nulla. Almeno, il pubblico non ha notizie al riguardo. C’è, invece, una persona vicina a loro che ha già scoperto se il loro primo figlio è un maschietto o una femminuccia. Si tratta di Paola Benegas, la manager della Benegas Model e Management che segue la coppia.

Quest’ultima ha commentato il video dell’annuncio della prima gravidanza di Sophie, come hanno fatto tanti altri loro amici, familiari e fan. Paola ha attirato decisamente l’attenzione del pubblico ammettendo: “Zia Paola che è l’unica che sa il sesso ma non ve lo dice”. La Codegoni ha prontamente risposto alla manager così: “Sto morendo dalla curiosità, manca poco”.

Ciò che è certo è che Sophie non sa ancora se aspetta una femminuccia oppure un maschietto. Non si sa se Alessandro Basciano, invece, è già stato informato di ciò. In ogni caso, la Codegoni avrà sicuramente modo di scoprire attraverso una sorpresa. Ormai da qualche anno la maggior parte dei personaggi noti organizza il gender reveal party, l’evento con cui viene svelato il sesso del bambino.

Solitamente i due genitori o uno dei due non è a conoscenza del sesso e lo scopre direttamente durante la festa. Ad esempio, Beatrice Valli era già a conoscenza del sesso del suo quarto figlio e ha fatto una sorpresa al marito Marco Fantini attraverso il gender reveal party.

In ogni caso, i fan dei Basciagoni avranno presto modo di scoprire il sesso del bambino che attendono, visto che la stessa Sophie ha svelato che ormai “manca poco”.