Sophie Codegoni incinta: aspetta un figlio da Basciano!

A un anno dal primo incontro al Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aspettano un figlio. Un vero e proprio colpo di scena per i fan, e non, della coppia, che però aveva già annunciato il matrimonio al recente Festival di Venezia, con tanto di proposta sul red carpet. Insomma, nonostante il poco tempo trascorso insieme fin da subito i due hanno fatto sul serio, con progetti di vita importanti.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram un video emozionante delle prime ecografie del bebè che aspetta. Al suo fianco, ovviamente, il compagno, che è già padre di un bambino nato da una precedente relazione. Per Sophie Codegoni, 22 anni, si tratta invece del primogenito, il cui sesso è al momento top secret. Il parto è ovviamente previsto per la primavera 2023.

Sophie e Basciano aspettano un figlio

Sul suo account Instagram la nuova Bonas di Avanti un altro ha scritto:

“E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo … da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità…mille ostacoli…sembrava che tutto fosse contro di noi…ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore…Quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione. Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire…la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino (sì, ci piace chiamarti così)”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano convivono a Milano: dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia la coppia non ha voluto perdere tempo e ha cercato di consolidare questo rapporto. Un rapporto più vero che mai, tanto che Sophie e Basciano hanno voluto allargare la famiglia. In una vecchia intervista al settimanale Chi la Codegoni ha addirittura ammesso di aver scelto già il nome di una ipotetica figlia: Celine.

La Codegoni, che ha iniziato lavorando come modella nello showroom di Milano di Chiara Ferragni, non ha mai nascosto il desiderio di avere dei figli da giovane e sposarsi. Proprio per questo motivo ha deciso di prendere parte a Uomini e Donne. Il corteggiamento di Matteo Ranieri non ha però portato a nulla.

La ragazza ha trovato il grande amore alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste indiscusse insieme a Soleil Sorge e Alex Belli. Nel bunker di Cinecittà ha conosciuto Alessandro Basciano, noto per il suo ruolo di tentatore a Temptation Island, ed è stato subito colpo di fulmine. Tanti auguri!