Beatrice Valli e Marco, il sesso del quarto figlio: reazione di Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno svelato il sesso del figlio che stanno attendendo: è una femminuccia! Dunque, per l’ex tronista di Uomini e Donne solo figlie femmine. Per Marco si tratta del terzo figlio, mentre Beatrice del quarto, in quanto è mamma anche di Alessandro, nato da una sua precedente relazione. La coppia tanto amata dal pubblico che li ha conosciuti nel dating show di Maria De Filippi e non solo ha deciso di annunciare che aspetta una femminuccia attraverso un particolare video.

Nel corso del filmato, inizialmente, Marco Fantini ha nuovamente ribadito la sua ‘preferenza’ per il maschietto, sostenuto da Alessandro, per cui oggi è un secondo papà. Per Beatrice Valli non è stata una sorpresa, in quanto lei conosceva già il sesso della bambina ancora prima di girare questo video. Nel video tanto atteso, pubblicato proprio in questi minuti, la coppia appare felicissima di vivere questo momento così speciale insieme ai loro bambini Alessandro, Bianca e Azzurra.

Per Marco, Beatrice ha organizzato una situazione simpatica e divertente, tra battute e una grande scatola contenente dei palloncini a forma di cuore dorati. Fantini deve scoprire in quale è contenuta la risposta che cerca. Ebbene, l’ex tronista scopre immediatamente che si tratta di una femminuccia, quando scoppia un palloncino spuntano fuori due calzini rosa.

“No ma davvero?”, chiede sconvolto Marco. La piccola Bianca appare entusiasta della notizia, felice di accogliere un’altra sorellina dopo Azzurra. “Un’altra femmina…”, dichiara Fantini sconsolato. Beatrice, invece, è divertita dal momento: “Però sono gli uomini che determinano il sesso”. Ma l’ex tronista è sempre più spaesato: “Aspetta, mi devo riprendere. Cioè… tre femmine…”.

“Ma amore che devo fare li hai fatti anche tu, non è che le ho fatte sola”, afferma ridendo la Valli, che inserisce nel taschino della giacca di suo marito i calzini rosa. Attraverso la didascalia del video, Beatrice ci tiene a fare una precisazione: al di là delle battute, Marco è ovviamente felice comunque di accogliere la sua terza figlia.

“È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince GIRL POWER! e pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche anno. P.s.: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile”

Da ciò che aveva dichiarato qualche giorno fa Beatrice Valli sul nome, sembra proprio che i Vallini chiameranno la loro terza figlia Celeste. Questo, però, non è un dettaglio certo, in quanto la stessa influencer aveva ammesso che non la convince molto l’idea di avere tre figlie femmine che si chiamano rispettivamente Bianca, Azzurra e Celeste. Beatrice ha anche svelato quando nascerà la bambina in quella occasione.

Intanto, anche sua sorella Ludovica Valli è incinta. L’ex tronista attende il suo secondo figlio: un maschietto.