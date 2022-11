Beatrice Valli ha parlato del quarto figlio in arrivo, il terzo che nascerà dall’amore con Marco Fantini. La conferma della gravidanza è arrivata pochi giorni fa e solo oggi lei ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Non si sapeva ancora nulla di questa sua quarta gravidanza così oggi ha provveduto a rispondere alle curiosità dei fan ed è emerso qualcosina in più. Per esempio di quanti mesi è incinta Beatrice: ha detto di essere alla diciassettesima settimana quindi è nel suo quinto mese. Hanno scoperto ad agosto, a Ibiza, di essere in dolce attesa e lo hanno cercato e voluto.

Quando le hanno chiesto se la quarta gravidanza era in programma, infatti, Beatrice ha elegantemente spiegato che lei e il marito sanno bene come si fanno i figli. Un modo per far capire che sì, lo hanno voluto e cercato. Infatti ha spiegato: “Lo desideravamo. Io da tanto meno”. Marco Fantini invece era più scettico sui tempi, magari avrebbe preferito aspettare ancora un po’ visti gli impegni con il lavoro e anche con gli altri bambini. Sono genitori di Bianca e Azzurra che sono ancora piccole, poi c’è Alessandro che ormai è cresciuto. Nei giorni scorsi però hanno visto degli amici che hanno una bimba neonata e Fantini si è commosso tenendola in braccio: anche lui quindi non vede l’ora di diventare di nuovo papà.

“Lo abbiamo cercato ed è arrivato o arrivata a Ibiza. Siamo molto contenti, ma è arrivato in un momento inaspettato”, ha aggiunto Beatrice. Lei avrebbe preferito arrivasse prima anche perché questi mesi sono pieni di lavoro sia per lei sia per Marco. Ma la bimba o il bimbo ha deciso di arrivare questa estate e loro sono felicissimi. Beatrice ha parlato anche di nomi, di quando nascerà e ha spiegato che se nascesse un’altra femminuccia lei vorrebbe un maschietto da Marco. Lei vorrebbe anche il quinto figlio, ma se poi dovesse arrivare un’altra femmina “Marco secondo me scappa”. Per il momento comunque vogliono godersi questa nuova gravidanza e l’arrivo del sesto componente della famiglia.

Il terzo figlio di Marco e Beatrice dovrebbe nascere il 20 aprile: questa è la scadenza, ma lei di solito ha partorito prima. Hanno anche già un’idea dei nomi: se dovesse essere maschio a lei piacerebbe Edoardo, ma Marco non è d’accordo perché vorrebbe un nome meno comune. Se dovesse essere femmina a lei piacerebbe ancora un colore: le piacerebbe Celeste, ma non le convince l’idea di avere tre figlie femmine coi nomi Bianca, Azzurra e Celeste. Tutto da vedere insomma con il nome! Nei prossimi giorni racconteranno altre curiosità, tra cui come hanno reagito i tre bimbi alla notizia del quarto fratellino o sorellina in arrivo.