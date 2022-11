Con una serie di Instagram Stories, l’influencer ha raccontato come si potrebbe chiamare il nuovo bebé in arrivo, fra indizi e idee del marito (che non concorda con lei)

Come si chiamerà il secondo bebé di Ludovica Valli? Almeno per il momento, l’influencer sorella di Beatrice Valli non ha svelato l’arcano, che ancora per un po’ di tempo rimarrà un segreto da lei gelosamente custodito insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio. Tuttavia, la bella Ludovica ha raccontato in serata, via Instagram Stories, di avere già le idee molto chiare in merito.

“Forse abbiamo scelto il nome” ha commentato Ludovica Valli, sottolineando che la scelta sarebbe piaciuta talmente tanto alla primogenita Anastasia che la bambina starebbe continuando a ripeterlo, ininterrottamente. Il fatto che la piccola abbia iniziato a ripeterlo avrebbe commosso molto Di Gregorio (la sua emozione Ludovica l’ha espressa con un’emoji) nonostante l’uomo non approvi assolutamente la scelta.

“Se riesco a convincere Gianmaria al 100% vi prometto che ve lo dico, altrimenti dovremmo aspettare che nasca perché fino alla fine io non mollo a costo di registrarlo io all’anagrafe” ha commentato l’influencer ex volto di Uomini e Donne, con una risatina malefica rivolta verso il compagno. Mentre Ludovica Valli raccontava il processo dietro la scelta del nome, Di Gregorio era al suo fianco, steso a letto, che ascoltava borbottando.

Stando al racconto della Valli, a Gianmaria Di Gregorio piacerebbe tantissimo chiamare il figlio Edoardo o Leonardo. Tuttavia l’influencer, che pur riconosce la bellezza dei due nomi, si è mostrata dubbiosa. Il problema, a quanto pare, è che molti dei suoi amici e conoscenti (e relativi figli) si chiamano così e lei, in pratica, vorrebbe un po’ di originalità in più.

Ludovica Valli, a questo punto, ha rivelato di avere già fatto la sua scelta. Si tratta, stando alle sue anticipazioni, “di un nome bellissimo, forse capito poco e poco sentito”. Per il resto, l’influencer non ha voluto nemmeno regalare ai follower le iniziali del nome scelto, altrimenti si capirebbe subito e lei vuole “che sia una sopresina”.

Come Ludovica Valli ha scelto il nome del secondo figlio

A questo punto, l’influencer spiega esattamente da dove è spuntato fuori questo nome misterioso. Qui sotto il suo appassionato racconto:

“Il primo anno che io e Gianmaria ci siamo messi insieme, abbiamo fatto vari viaggi. E tra questi viaggi una volta sul nostro gate per entrare in volo c’erano questi due bambini, il maschietto era il più piccolino. La mamma chiamava questo bambino, bellissimo, biondo con gli occhi azzurri. Ma a prescindere dalla bellezzza, questo bimbo mi è rimasto nel cuore. Io associo tanto il nome alle persone e mi sono immaginata io con un figlio maschietto con quel nome.”

Come ulteriore indizio, Ludovica Valli ha rivelato che è un nome italiano e che il suo significato “è bellissimo”. Resta ora da capire se ci sarà il classico post Instagram dedicato solo all’annuncio del nome o se sarà svelato il giorno del parto, come fanno quasi tutte le influencer.