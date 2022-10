Ludovica Valli, insulti alla figlia per il peso: lo sfogo, cosa farà ora

Ludovica Valli, sorella di Beatrice e influencer da 1,9 milioni di follower, è una delle tante star del web che ogni giorno si ritrova ad avere a che fare con perfidi hater che sul suo seguitissimo profilo Instagram si divertono (come se ci fosse qualcosa da ridere) a prendersi gioco di lei e dei suoi familiari, vomitando veleno gratuito.

Nelle scorse ore, Ludovica Valli si è però sentita in dovere di rispondere all’odio online ricevuto con una serie di Instagram Stories dove, pur mantenendo un tono piuttosto accomodante, ha confermato di voler applicare una linea dura, lanciando anche un messaggio a tutti quelli che l’hanno attaccata per futili motivi.

Tutto nasce, nel caso specifico, da un commento terribile lasciato da un utente anonimo ad una foto pubblicata lo scorso 1 ottobre. Nello scatto, un selfie di famiglia, Ludovica è ritratta in compagnia di Gianmaria di Gregorio, il suo attuale fidanzato, e la loro primogenita, la piccola Anastasia, nata l’8 marzo del 2021. Tale @fake_face_but_true_words, palesemente un account troll senza immagine, si è permesso di scrivere sotto al post: “Signora mi faccia capire cosa ha di bello questa bambina ahah oltre che pesare 200 kg”.

Le parole dell’utente sono state riprese e commentate da Ludovica con una serie di video dove l’influencer ha voluto fare chiarezza su quello che farà da adesso in poi:

“Per quei messaggi veramente penosi, io non dico più niente. Non c’è nulla da dire. Provo gran pena per queste persone, che oltretutto si fanno profili fake, mi fate pena e schifo, non aggiungo altro perché non c’è niente da aggiungere. Però (ora voi fate profili fake e fate quello che volete che a me non toccate minimamente) ora continuerò a pubblicare tutto ciò che mi scrivete. Perché è giusto! Se non lo fate con profili fake, non vi preoccupate, io vi pubblico ancora con più gusto, con nome e cognome. Non è cattiveria questa, perché la cattiveria è la loro.”

Ludovica Valli ha proseguito il suo sfogo sottolineando come ci sia tanta gente che ha voglia di ferire gli altri. Ci sono però anche molte altre persone che come lei non sono abituate all’odio online e che potrebbero rimanerci molto peggio. Questo, in particolare, è l’aspetto della situazione che le fa più rabbia. Rispetto alle condizioni di salute della figlia, inoltre, la Valli ha tenuto a specificare un altro punto: “So che mia figlia non è cicciona, so che mia figlia è in salute, quindi non mi toccate minimamente!”.

Body shaming alla figlia di Ludovica Valli: non è la prima volta

Purtroppo, insulti simili alla piccola Anastasia già erano piombati dal web mesi e mesi fa. Anche quando ha ricevuto i primi commenti, la Valli si era sentita in obbligo di condividere “lo schifo” che le era arrivato dal web. Da questo momento in poi farà lo stesso ma, come da lei sottolineato, chi si permetterà di insultarla ne pagherà in qualche modo le conseguenze. Giusto così!