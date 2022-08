Ludovica Valli è di nuovo incinta: tutti i dettagli e l’annuncio fiume

Ludovica Valli è incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, aspetta il secondo figlio. Dunque Anastasia, la primogenita avuta nel marzo 2021, avrà un fratellino o una sorellina. Il lieto annuncio è stato dato dalla stessa Valli, attraverso un lungo post Instagram e un video romanticissimo. La giovane ha spiegato che con il compagno Gianmaria Di Gregorio ha voluto fortemente il secondo bebè e che la gravidanza non è assolutamente capitata per caso. Inoltre ha aggiunto che al momento è al terzo mese.

Queste le parole scritte da Ludovica, che è al settimo cielo per aver scoperto che diventerà madre per la seconda volta:

“Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi… Magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più! Direte voi “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?”. Per questo non c’è bisogno che io vi dica nulla, questo video parla da solo. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo. Tutti i bambini sono un miracolo, è vero, sono un dono di Dio… sono speciali. Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente MOLTO speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”. Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino, prima forse. Non smetterò mai di ripeterlo. CHE FANTASTICA STORIA È LA VITA.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

In seconda battuta l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato ai propri fan di aver fatto parecchia fatica a mantenere il segreto fino ad oggi in merito alla seconda gravidanza. In qualche occasione si è ritrovata a dover dire delle ‘bugie bianche’ ai propri seguaci, così da preservare la sua privacy. Inoltre trovano ora spiegazione anche alcune “assenze ingiustificate” da Instagram, come lei stessa le ha definite:

“Credetemi che è stato il secondo segreto più difficile da mantenere. Non vedevo l’ora di poter condividere con voi questa gioia infinita, con voi che siete da tanti anni la mia seconda famiglia, il mio “luogo sicuro” dove tante volte vengo a rifugiarmi … che sia per un sorriso da donare o un consiglio da dare o da chiedere! Bebè2 è stato/a desiderato/a quanto Anastasia, davvero non riesco ancora a realizzare questo secondo dono incredibile. Essere grata è diventata per me una concezione della vita, una prospettiva che non considera tutto dovuto e scontato, anche perché questi anni non sono stati sempre così facili, così “semplici” come magari si possa pensare. Instagram non rappresenta sempre la vita reale, a volte sono mondi diametralmente opposti! Ci tenevo però a scrivere queste parole, voi meritate una piccola spiegazione a qualche “assenza ingiustificata”, a volte non sono neanche riuscita ad essere me stessa al 100%. Il motivo per il quale ho aspettato fino ad oggi per dirvelo… beh, penso possiate voi stesse/i capirlo anche solo attraverso queste mie parole”.

Il post è stato commentatissimo. Nel giro di pochi minuti, centinaia di fan si sono congratulati con l’influencer. Tra le sue colleghe, le prime a farsi vive sono state Paola Turani e Martina Luchena, le quali hanno piazzato dei festanti cuori rossi sotto l’annuncio. Anche Eleonora Valli, sorella di ‘Ludo’, tra i primi a congratularsi via social per la lieta notizia.

Amore travolgente per Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio

Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio fanno coppia fissa dal 2019, da quando cioè è scatto il classico colpo di fulmine. La passione e l’amore travolgente hanno spinto subito i due ad andare a convivere. Poi, nel 2021, ecco il primo frutto d’amore, Anastasia.

Dopo essere uscita allo scoperto con Di Gregorio, che è un imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo, Ludovica ha subito affermato di non aver alcun dubbio sul fatto che Giamaria sarebbe stato l’uomo della sua vita. E oggi lo grida ancora con più forza e con più convinzione.