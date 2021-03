Uomini e Donne, Ludovica Valli parla dopo il parto: come sta

Ludovica Valli, 24 anni, dopo aver dato alla luce Anastasia Ludovica, la sua prima figlia, è rientrata a casa, regalando ai suoi numerosissimi fan di Instagram un assaggio della sua nuova avventura da neo mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne sta benone, come lei stessa ha dichiarato in una Stories, in cui ha confidato che mai avrebbe creduto di poter essere tanto felice.

Oltre ad aver ringraziato tutti coloro che in questi giorni le hanno dedicato un pensiero, ‘Ludo’ ha detto di essere al settimo cielo e di non avere parole per descrivere lo stato di soddisfazione e contentezza che sta vivendo. “Ancora sto piangendo, un po’ per tutto… lacrime di gioia”, ha sottolineato, aggiungendo poi che mai avrebbe pensato di pubblicare un simile video (riferendosi alla Stories in cui ha piazzato anche le dichiarazioni poc’anzi citate. Nella fattispecie l’ex tronista si è immortalata mentre la si vede intenta ad allattare la piccola Anastasia).

Inoltre la Valli ha lasciato intendere che al suo rientro a casa dopo il parto ha trovato delle incredibili sorprese che provvederà a svelare a breve. Dopo il parto sono arrivati puntuali gli auguri delle ‘zie’ Beatrice ed Eleonora (in passato si è mormorato di presunti attriti tra le sorelle Valli, ma a quanto sembra, anche se ci fossero stati, pare che siano stati appianati).

Ludovica Valli di Uomini e Donne: chi è il suo compagno Gianmaria De Gregorio

Gianmaria De Gregorio e Ludovica si sono conosciuti a Ibiza, ufficializzando la loro relazione nell’autunno 2019. L’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo ed è attivo come General Manager in un’azienda tour operator che propone pacchetti vacanza a Ibiza. Non solo: farebbe anche affari in Italia, tra Milano e Bologna. Rispetto a ‘Ludo’, ha 16 anni in più. Con l’ex tronista, oggi brillante e seguitissima influencer, pare sia stato amore a prima vista. Una passione travolgente che nel giro di pochi mesi ha portato la giovane a diventare mamma della piccola Anastasia (la neonata è venuta alla luce l’8 marzo 2021).

La Valli in tempi non sospetti ha anche dichiarato di avere in progetto di sposarsi. Gianmaria, ha assicurato, è la persona giusta con cui trascorrere il resto della vita. “In passato sono stata molto ferita e ho capito che di uomini come Gianmaria ne esiste uno su un milione”, spiegava qualche mese fa, dichiarandosi totalmente ‘persa’ di De Gregorio.