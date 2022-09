Sophie e Basciano, dubbi sulle nozze: il vero significato dell’anello

Si è tenuta questa sera, in concomitanza con l’inizio del reality di Canale 5, la primissima puntata di GF Vip Party, il format di approfondimento in diretta streaming condotto per la prima volta dalla coppia composta da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Tra gli ospiti presenti, oltre al conduttore del GF Vip Alfonso Signorini e a Guendaliana Tavassi c’è stato spazio anche per Sophie Codegoni, che si è lasciata andare ad una dichiarazione per molti versi inaspettata.

Soleil, infatti, ha voluto chiedere all’amica Sophie (era l’occasione giusta, d’altra parte) cosa fosse successo sul red carpet di Venezia 79, dove il suo Alessandro Basciano si è inginocchiato davanti agli occhi dei paparazzi tirando fuori uno splendido anello. Attenzione a utilizzare, in questo senso, parole come nozze o matrimonio, perché (incredibile ma vero) Sophie questa sera ha voluto mettere le mani avanti. Per quanto possa sembrare assurdo, l’ex volto di Uomini e Donne ha in qualche modo fatto marcia indietro, spiegando (in modo confuso) che non si tratta di una vera e propria proposta di matrimonio.

Ma in che senso? Anche Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, che hanno assistito in tempo reale alle dichiarazioni, sono rimasti abbastanza basiti. Quando Sophie si è scollegata, costretta a cambiare posizione a causa di una pessima connessione, Pierpaolo ha chiesto a Soleil se avesse capito il discorso di Sophie. La modella italo-statunitense, a questo punto, se n’è uscita con un “Freeze” “commentando” così le dichiarazioni con tono ironico, evitando di esprimersi sulla questione che evidentemente non ha compreso al 100%.

Quando Soleil ha chiesto a Sophie “Ma quello era il famoso anello di fidanzamento che ti prometteva dentro la casa nel senso di relazione, oppure è un vero engagement ring da promessi sposi?” l’influencer ha risposto:

“Questo l’ho chiesto anche io ad Ale. Gli ho detto amore ma cosa sta succedendo? Lui mi ha detto che mi ama alla follia e vuole stare tutta la vita con me. Questa è una promessa di amore eterno che io ti voglio fare. Diciamo che il passo dell’anello di fidanzamento di cui parlavamo in casa poi dopo ha fatto uno step. Perché lui mi disse che mi avrebbe regalato quell’anello nel momento in cui avesse capito che voleva stare per sempre con me. Quindi quell’anello per noi ha un significato che va oltre a tutto, ed è una promessa d’amore, è nostra.”

Dopo che Sophie ha tenuto a sottolineare che sicuramente il matrimonio è fra i loro progetti di vita (come compreso anche da Soleil), la compagna di Basciano ha potuto rispondere alle recenti critiche che le sono piombate addosso. Sono infatti in molti ad aver criticato la coppia, rea di aver cercato visibilità a tutti i costi sul tappeto rosso veneziano. Sophie ha commentato:

“Ti dico la verità non ho mai risposto. Capisco chi dice che avrebbe preferito vivere quella situazione in una maniera più riservata. Io credo che ci siano cose molto più brutte al mondo che non vengono giudicate, quella alla fine è una promessa d’amore e quando si parla d’amore è sempre bello e tutti dovrebbero essere contenti. Posso capire chi si chiede cosa ci facessimo sul red carpet, è vero non sono un’attrice, non sono JLO e mai lo sarò. Però come c’ero io c’erano tante altre persone che non erano attori. Mi dispiace se non ho fatto la foto in piedi quando il mio fidanzato si è inginocchiato e mi ha regalato un momento unico. Però credo di non aver mancato di rispetto nessuno o fatto qualcosa di scorretto”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dunque, vogliono stare insieme per tutta la vita. Non è chiaro (forse nemmeno a loro) se questa promessa d’amore eterno li porterà anche sull’altare. Quel che è certo è che le frasi di Sophie Codegoni non se le aspettava davvero nessuno.