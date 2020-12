Sonia Lorenzini: fidanzati, il gossip su Ramazzotti e il cancro alla tiroide

Sonia Lorenzini, nata ad Asola (Mantova) il 27 febbraio 1989 sotto il segno dei Pesci, è divenuta un personaggio noto della tv italiana partecipando a Uomini e Donne nel 2016, quando, in qualità di corteggiatrice, cercò di conquistare il cuore di Claudio D’Angelo. Non ci riuscì, ma si fece notare dalla redazione del programma condotto da Maria De Filippi che la richiamò l’anno successivo. Ad attenderla stavolta c’era il Trono. Durante il suo percorso sullo ‘scranno’ venne stregata dal pallanuotista capitolino Emanuele Mauti. Inoltre si sa che da giovanissima, Sonia ha avuto un amore altrettanto giovane. Dopo aver concluso gli studi, si trasferì a Brescia con il compagno dell’epoca. La storia durò poco e lei tornò ad Acquanegra sul Chiese (Mantova) a vivere con i genitori.

Sonia Lorenzini: i fidanzati dell’ex tronista di Uomini e Donne

Sonia ed Emanuele si ‘scelsero’ a UeD e iniziarono una convivenza a Verona. Lui si trasferì da Roma, suo luogo natale, nella città scaligera. Tuttavia la love story non durò molto, una manciata di mesi. La rottura non fu indolore, nemmeno dal punto di vista mediatico. Gli ex infatti, una volta naufragato l’amore, si sono scambiati diversi attacchi via social. Ma c’è dell’altro: dopo l’addio Sonia ha intrapreso una relazione con Federico Piccinato.

Il ragazzo non era proprio uno sconosciuto per la Lorenzini e neppure per Mauti, avendo anch’egli corteggiato la 31enne mantovana a UeD. Non solo: all’epoca circolarono insistenti voci che Sonia e Federico si conoscessero da prima di prendere parte al dating show di Canale 5. Sulla vicenda, nonostante le smentite dell’ex tronista, non è mai stata fatta assoluta chiarezza.

Fatto sta che si giunge poi a fine primavera/inizio estate 2020, momento in cui si frantuma la storia tra la Lorenzini e Piccinato. Sulle reali cause dell’addio i diretti interessati hanno preferito mantenere riserbo. Unica certezza è che la coppia è scoppiata. Poche settimane dopo Sonia è rifinita al centro del gossip per un presunto flirt con il cantante Eros Ramazzotti.

Sonia Lorenzini e il gossip con Eros Ramazzotti: il cantante non ci sta

Nemmeno il tempo di accertare la conclusione della relazione con Piccinato e subito il gossip ha parlato di una liaison tra Eros e Sonia. Su un magazine, nel maggio 2020, sono spuntate delle foto che ritraevano l’artista e l’ex tronista insieme, in un maneggio in Franciacorta (Brescia). Nessun bacio, nessuna azione ‘compromettente’ dal punto di vista sentimentale. Ci furono comunque vari ‘ricami’ su un eventuale amore nascente. Ricami che sono stati arrestati in fretta dal diretto interessato, vale a dire Ramazzotti, che ha così ha scritto a Dagospia per chiarire la situazione:

“È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente”.

Sonia Lorenzini e il cancro alla tiroide

La Lorenzini, in un’intervista rilasciata nel 2017 al magazine Di Più, ha confessato di aver dovuto combattere con un tumore in passato, in particolare contro un cancro alla tiroide. Nel 2010, infatti, scoprì di avere un nodulo al collo ed eseguì una serie di esami specialistici. Fortuna nella sfortuna, gli fu diagnosticato un tumore benigno.

“Ho iniziato a prendere farmaci che servivano a tenere sotto controllo il funzionamento della tiroide. Ma la situazione è peggiorata, il nodulo è diventato sempre più grosso”, confidava aggiungendo che dovette asportare, tramite operazione chirurgica, la ghiandola tiroidea. Il problema di salute le ha anche causato dei mutamenti corporei e dei disagi:

“Ho iniziato subito a dimagrire, poi sono ingrassata, poi ho di nuovo perso peso. Ci è voluto parecchio tempo prima che trovassi un equilibrio. E ne ho sofferto. Da allora ho fatto di tutto per tornare in forma. Tuttora sono fissata con la linea, faccio sport e sto attenta all’alimentazione. Ma il mio corpo non è più tornato snello e sodo come prima”.

Sonia sottolineava infine di essere guarita dal tumore che tuttavia le ha lasciato delle ferite psicologiche con cui convivere.