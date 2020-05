Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini insieme ultimi gossip, le foto di Chi

AGGIORNAMENTO A Dagospia Eros Ramazzotti ha smentito un eventuale flirt con Sonia Lorenzini. “È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente”, ha dichiarato il cantante.

Colpo di scena nel mondo del gossip. Eros Ramazzotti è stato paparazzato dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 maggio, con Sonia Lorenzini. Quest’ultima è un’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. Che fino a qualche mese fa era fidanzata col suo ex corteggiatore Federico Piccinato ma, stando a quello che assicura la rivista diretta da Alfonso Signorini, la storia è finita da qualche tempo. Tra l’altro è stata la stessa Sonia ad annunciare la rottura al giornale, raccontando poi dell’incontro con l’artista romano. La Lorenzini è stata fotografata con il cantante in un maneggio vicino Bergamo, più precisamente a Spirano. Ramazzotti era in compagnia dei suoi figli più piccoli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, avuti dall’ex moglie Marica Pellegrinelli (con la quale non c’è stato il tanto agognato ritorno di fiamma).

Sonia Lorenzini racconta del suo incontro con Eros Ramazzotti

“Io e Federico ci siamo lasciati da pochissimo”, ha ammesso Sonia Lorenzini a Chi. “Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata”, ha aggiunto. Eppure le foto mostrano una certa complicità, una sintonia scattata immediatamente. Carezze, pizzicotti sul fianco di lei da parte di lui, poi quando Sonia prova a salire a cavallo, Eros da galantuomo le offre aiuto con una spintarella per salire in sella. Questo incontro resterà un caso isolato o avrà un seguito?

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato addio dopo 3 anni

Ignoti i motivi della rottura tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato, insieme da ben tre anni e con una convivenza avviata. Eros Ramazzotti ha invece detto addio lo scorso anno all’ex moglie Marica Pellegrinelli mentre di recente ha smentito il presunto flirt con la conduttrice Rai Roberta Morise.