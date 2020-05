Eros, Marica e Roberta Morise: il gossip e il pugno di mosche tra le mani

Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli e Roberta Morise: il gossip e il pugno di mosche tra le mani

Da quando è naufragato il matrimonio tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti, la cronaca rosa si è avventata sul cantante romano e sulla modella lombarda. Su quest’ultima c’è stata della ‘ciccia’, visto che ha vissuto una love story con l’imprenditore Charley Vezza (la relazione è naufragata qualche mese fa, seppur mai è stato ufficializzato l’addio. A onor del vero nemmeno la storia, che comunque è stata documentata dal gossip con tanto di scatti inequivocabili). Discorso diverso per Eros: all’artista sono stati affibbiati svariati flirt. Nessuno però è mai stato confermato. Anzi Ramazzotti a più riprese e a muso duro ha smentito qualsivoglia rapporto sentimentale attribuitogli. Anche quello con Roberta Morise…

Roberta Ed Eros, le voci scemano e puntano sul ritorno di fiamma con Marica. Ma…

Durante la quarantena, il gossip ha parlato in modo battente di un flirt decollato via social tra la Morise ed Eros. “Sana amicizia e nulla più”, la smentita del cantante. Roberta ha invece così commentato: “Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”. Insomma, una smentita a metà. Qualcuno ha letto tra le righe anche un certo disappunto della conduttrice Rai. Al di là delle congetture, una cosa è certa: lei ed Eros non si sentono più. La stessa Morise lo ha affermato. Ma i lunghi tentacoli della cronaca rosa non si sono fermati qui e hanno puntato su un ritorno di fiamma tra l’artista e Marica…

Attorno ad Eros Ramazzotti ‘tanto rumore per nulla’

Dopo che è scemata la voce che voleva Eros e Roberta fare coppia, si è riaccesa la speranza di rivedere Ramazzotti e Marica insieme. Di recente si è parlato di un ritorno di fiamma. In realtà le cose non starebbero così: l’ex coppia passa del tempo assieme per il bene dei figli e non per riprendere l’intreccio d’amore. Insomma, attorno ad Eros tanto rumore per nulla, con il gossip che resta sempre con un pugno di mosche in mano.