Uomini e Donne: Sonia Lorenzini ha rifatto il seno dopo il tumore alla tiroide

Uomini e Donne: l’ex tronista Sonia Lorenzini è rifatta

I sospetti c’erano da tempo ma solo oggi hanno trovato conferma nelle parole di Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifatta il seno. Un intervento antecedente alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, dove è approdata nell’autunno del 2016 come corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Sonia, che oggi è felice accanto all’ex corteggiatore Federico Piccinato, ha ammesso di aver fatto uso del bisturi per una questione estetica. Il suo décolleté si era svuotato troppo dopo il tumore alla tiroide che ha dovuto affrontare qualche anno fa e che ha inevitabilmente condizionato il suo fisico. “Ho rifatto il seno nel 2013, a seguito di un intervento alla tiroide che mi aveva portato a perdere peso. E si sa che la prima cosa a svuotarsi è anche il décolleté! Non mi sentivo a mio agio con il mio corpo e quindi ho pensato: “Perchè no?”, ha scritto Sonia su Instagram, rispondendo a chi le ha chiesto lumi sul suo fisico.

L’ex fidanzata di Emanuele Mauti ha poi aggiunto di essere da sempre favorevole alla chirurgia estetica: “Sono favorevole a piccoli interventi. A prescindere dal naturale o meno, ognuno deve sentirsi bene con se stesso e siamo tutti liberi di scegliere cosa è meglio per noi”. Secondo qualcuno, Sonia di Uomini e Donne ha ritoccato pure le labbra ma per il momento la Lorenzini non ha confermato tale diceria. Nel 2010 Sonia Lorenzini ha scoperto di avere un tumore benigno alla tiroide. “Ho iniziato a prendere farmaci che servivano a tenere sotto controllo il funzionamento della tiroide. Ma la situazione è peggiorata, il nodulo è diventato sempre più grosso” ha raccontato Sonia.

Uomini e Donne: il tumore alla tiroide di Sonia Lorenzini

Due anni dopo la scoperta della malattia si è dovuta operare per togliere del tutto la tiroide. Da allora la Lorenzini è costretta a prendere farmaci per sostituire questa ghiandola che regola i processi metabolici del corpo.“Ho iniziato subito a dimagrire, poi sono ingrassata, poi ho di nuovo perso peso. Ci è voluto parecchio tempo prima che trovassi un equilibrio. E ne ho sofferto” ha detto Sonia.