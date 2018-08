Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini: arrivano nuove parole sull’ex Emanuele Mauti dopo la dedica mozzafiato che l’ex tronista ha riservato al fidanzato Federico Piccinato

Sonia Lorenzini, l’amore con Federico Piccinato va a gonfie vele. L’ex tronista di Uomini e Donne è talmente innamorata che ha voluto esprimere il suo sentimento al fidanzato con una dedica mozzafiato. Il messaggio è stato pubblicato sui social e subito ha fatto incetta di like e commenti. Tanti i seguaci che si sono complimentati e hanno augurato ogni bene alla coppia. Tuttavia non è mancato chi ha voluto fare le pulci a Sonia, sussurrando che simili parole le aveva dedicate anche alla sua scelta al tempo del Trono, vale a dire a Emanuele Mauti. La Lorenzini, a proposito di tali insinuazioni, è così tornata a parlare del suo ex, spiegandosi ai fan…

“Non è lo scatto perfetto o quello in cui siamo venuti meglio – scrive Sonia su Instagram a corredo di uno scatto (qui sotto) con Federico – eravamo in un semplice bar su una spiaggia durante la nostra vacanza (a Bali, ndr ). Ma è sicuramente uno degli scatti più rappresentativi di questo mio momento di vita! Sono così felice che a volte non mi contengo …. sono così felice che a volte resto incredula! Niente di più semplice, niente di più perfetto❤️“. Dopo la dolce dedica, qualcuno ha borbottato, sostenendo che tali pensieri pochi mesi fa erano indirizzati a Mauti. “Ogni persona – ha spiegato la Lorenzini circa il paragone Emanuele/Federico- quando è innamorata e vive una relazione spera che tutto vada per il meglio… in generale! Quindi non tirate fuori discorsi che non centrano assolutamente nulla. Anche perché le cose non sono minimamente paragonabili”.

Uomini e Donne Oggi: le ultime voci attorno a Sonia ed Emanuele

In questo periodo non è la prima volta che si levano voci sui due ex protagonisti del Trono di Uomini e Donne. Infatti, nei giorni scorsi, è stato Emanuele a essere finito al centro del vociferare. A far alzare il chiacchiericcio è stato un suo post Insagram sulle vacanze da poco concluse. Nella fattispecie diversi follower hanno letto tra le righe delle frecciate a Sonia. Mauti ha smentito ogni riferimento in tal senso. Tuttavia le voci non si sono placate, provocando addirittura l’intervento della madre del pallanuotista.