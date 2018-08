Uomini e Donne Emanuele: frecciata a Sonia? Sfogo di mamma Mauti: “Non riesco…”

Uomini e Donne, Emanuele Mauti, frecciata a Sonia? Lo sportivo fa chiarezza, poi lo sfogo di sua mamma: “A differenza di mio figlio, io non riesco…”

Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo essere rientrato dalle vacanze, ha affidato a un post Instagram una riflessione, tra le cui righe qualcuno ha ravvisato una frecciata alla sua ex Sonia Lorenzini. Il pallanuotista ha subito cercato di fare chiarezza. Tuttavia la persistenza di qualche seguace cocciuto ha spinto pure sua madre a intervenire. Ma cosa ha scritto Emanuele? “Ho trascorso molto tempo in compagnia di persone speciali – ragiona lo sportivo sulla vacanza appena conclusa – ma ho anche avuto modo di passare del tempo solo con me stesso e […] ho potuto fare ciò che amo: riflettere. Nel mio zaino porto la consapevolezza di condurre una vita normale, non da copertina, fatta di cose semplici, straordinarie proprio per questo. Al suo interno non molte persone, ma ognuna di esse con un cuore grande […] Senza alcun tipo di presunzione, ricordo che qualcuno disse “i simili si accompagnano con i loro simili 💙”.

Qualche seguace, soprattutto per il passaggio ‘vita da copertina’ e quello ‘i simili si accompagnano…’, lo ha stuzzicato, pensando a un riferimento sotteso a Sonia. “Credimi, non era rivolto a nessuno, se non a ciò che penso della mia vita”, ha scritto Emanuele. Ma ciò non è bastato. A questo punto è intervenuta la madre. E lo ha fatto con la sciabola, non con il fioretto. Ad innescare la miccia, un commento in cui un utente ha sostenuto che quando c’era lui in copertina non si leggevano simili discorsi. “Siccome io non riesco – replica mamma Mauti – a differenza di Emanuele a leggere certe cr….nate fondate sul nulla, ti prego di informarti bene e di seguire bene la persona prima di sparare ste min…iate. E comunque ti informo che, se avesse voluto copertine, non avrebbe rifiutato fior di proposte che altri pagherebbero per avere! Quindi vedi di andare un poco più in là che qui non c’ è trippa per gatti”.

Uomini e Donne, Emanuele Mauti: “Mamma, non ti abituerai mai alla cattiveria”

“Non ti abituerai mai alla cattiveria delle persone; è bello essere invidiato per la propria vita, mamma”, le parole dell’ex corteggiatore rivolte alla madre dopo la presa di posizione. Intanto, che che se ne dica, pare proprio che Mauti abbia decisamente voltato pagine dopo Sonia e che viva un momento di riflessione profonda. Infatti, pure qualche giorno fa, si è lasciato andare a pensieri profondi sul suo stato d’animo.