Uomini e Donne Emanuele Mauti, riflessione amara e sarcastica: “Mi chiedo se sono io il disadattato…V’invidio”, Sonia in love in Asia col nuovo fidanzato

Fine 2017: Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini, coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne, si dicono ufficialmente addio dopo circa otto mesi d’amore. Segue qualche acceso botta e risposta via social, poi cala il silenzio. L’ex tronista qualche mese dopo ritrova l’amore, tuffandosi nelle braccia di Federico Piccinato, sua vecchia conoscenza. Arriviamo a oggi: la neonata coppia si sta godendo una romantica vacanza in Asia, più precisamente a Bali, mentre Mauti sembra non concedersi pace. Infatti poche ore fa ha pubblicato tra le sue Instagram Stories un lungo post dal sapore amaro, innaffiato da una certa dose di sarcasmo. Il pallanuotista, nonostante non nomini esplicitamente Sonia, pare proprio rivolgersi a lei e alle sue scelte sentimentali…

“Sono in treno, guardo rifletto (ahimè ho questo brutto vizio di pensare) – scrive l’ex corteggiatore di Uomini e Donne – Vedo persone lanciarsi in un nuove relazioni alla stesa velocità con cui Bolt (lui sì, un fenomeno) percorreva ogni volta i 100 metri”. Il pallanuotista quindi riflette sul termine amore, guarda a caso parola scritta (‘#love‘) nell’ultima foto postata su Instagram dalla Lorenzini in compagnia di Stefano durante la vacanza a Bali: “Tutti ansiosi di pronunciare quella parolina magica, come se effettivamente qualcuno avesse poi capito in che cosa consista (scusami se non ti scrivo ‘amore’…)”. Emanuele passa poi a chiedersi se è lui che ‘non funziona’ oppure se in generale si sta perdendo il senso delle cose, “di tutto”.

Uomini e Donne Emanuele Mauti: “Mi chiedo se sono io a non avere il disinfettante corretto”

“Mi chiedo se sono io il disadattato – prosegue lo sportivo -, se solo io impieghi del tempo a far rimarginare le ferite, se non sia io ad avere il disinfettante corretto o se effettivamente si sia perso il senso di tutto. E tutti vogliano mostrare una felicità che in realtà nasconde una profonda tristezza interiore”. Infine Mauti, tra l’amaro e il sarcastico, chiosa: “Un’ultima cosa: #vinvidio”.