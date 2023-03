Pier Silvio Berlusconi ha imposto un cambio di rotta al Grande Fratello Vip 7 ed è sempre più evidente che la causa scatenante siano stati i toni usati dallo studio, più che quelli dei concorrenti. Il pubblico, soprattutto quello social che segue la diretta 24 ore su 24, si sta ancora domandando cosa sia mai successo di così scabroso giovedì scorso da indurre Berlusconi a spazientirsi in questo modo. E la risposta che si danno più persone riguarda maggiormente lo studio: i toni usati da Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli avevano creato già molto scalpore sui social ancor prima che intervenisse Mediaset. Non a caso ieri sera Sonia si è scusata per i toni e stamattina ha spiegato meglio il motivo per cui lo ha fatto.

Nella scorsa puntata l’opinionista ci è andata pesante su Edoardo Tavassi, ma anche su Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Ha usato parole troppo pesanti e ai limiti del contesto del gioco sul primo, poi ha zittito le ragazze facendo capire che il loro parere non contasse nulla. Non è stato dato ai tre concorrenti il diritto di replica e di difendersi, anzi Signorini ha iniziato a dare dei maleducati a chiunque aprisse bocca. Insomma, conduttore e opinionista hanno fatto uno show dimenticabile in studio. Ieri sera proprio il conduttore ha aperto la puntata facendo un discorso sui limiti superati, dai concorrenti però.

Al suo discorso si è accodata Sonia Bruganelli, che ha ammesso di aver sbagliato i toni. Nessuno pretende che cambi il suo pensiero, è chiaro, ma ci sono modi e modi per dire le cose e lo ha riconosciuto. “Mi è partito un embolo”, ha detto nel discorso di scuse ai Vipponi. Naturalmente c’era stata una parte di pubblico, quella contro gli Incorvassi, che aveva gioito dell’attacco di Sonia a Edoardo e Micol. Così stamattina si sono svegliati tristi per il cambiamento di rotta.

Un utente Twitter ha scritto: “Francamente non capisco perché ti sei scusata, le persone di buon senso la pensano esattamente come te. Forse l’unica che si dovrebbe scusare sul serio è Orietta e gli autori dovrebbero capire che possono montare video come piace a loro ma noi vediamo la diretta”. Sul vedere la diretta e pensare di avere la verità in mano è ovviamente relativo, perché lo dicono tutti i fandom. Così come dire “persone di buon senso”. Tuttavia Sonia ha fatto ancora mea culpa: “Il mio modo di esprimere un’opinione è stato troppo aggressivo. Non mi sono piaciuta. Io ragiono per me, gli altri hanno la coscienza loro”.

La Bruganelli ha ammesso di essere stata troppo aggressiva. Che sia stata costretta a scusarsi o meno, lei oggi ha spiegato di non essersi piaciuta e si è scusata per questo. Peccato, però, che dopo quella sparata in puntata abbia lasciato dei “like” a commenti poco carini verso i concorrenti. Magari non le era ancora rientrato l’embolo?

GF Vip 7, notte post puntata: Oriele al settimo cielo, Davide pensa di essere tra i più amati

Nel frattempo, nella notte dopo la puntata al GF Vip 7 i concorrenti hanno commentato la puntata. Non ci sono stati scontri, anzi. Daniele Dal Moro era felice per Oriana finalista. Ha detto che se dovesse scegliere tra lui o lei in finale lui sceglierebbe di mandare lei. Momenti molto dolci che i fan hanno apprezzato molto, anche perché ormai riescono ad aprirsi molto tra loro e questo è solo un bene. Daniele ha anche ribadito di aver capito subito che Oriana stava mentendo dopo il rientro nella Casa dallo studio. Questo perché la conosce bene e Oriana era molto felice di ciò. Tutto rose e fiori tra gli Oriele stanotte!

Antonella Fiordelisi si è confrontata con Nikita Pelizon per la frase che ha sentito nel video. Davide Donadei, però, le ha fatto notare che Nikita gliel’avesse detta in faccia, dunque perché rimanerci male solo in puntata? Comunque nessun dramma, non hanno litigato. Nikita ha parlato con Andrea Maestrelli a proposito della catena, pare si aspettasse che salvasse Milena perché la vedrebbe come una figura materna. Andrea ha negato di aver usato certe parole anzi le ha chiesto di non mettergli parole in bocca. Era presente Luca Onestini, che non ha perso tempo nel far notare che la credibilità di Nikita sia crollata.

C’è stato anche un momento divertente: Davide Donadei ha pensato di essere tra i più forti. Mentre si discuteva di preferiti o meno dal pubblico, lui ha chiesto: “Come fate a dire chi è il più forte o il più debole?”. Poi ha aggiunto: “Io pensavo di essere uno dei tre più forti in studio, cori con il mio nome”. Edoardo Donnamaria, divertito, ha chiesto perché avesse questa percezione. E Davide ha proseguito spiegando le sue sensazioni, peccato però che abbia ricevuto solo l’1% dei voti in questo televoto…

Nikita non solo non ha salvato Daniele dalla catena delle nomination ma se l'è presa con Andrea che non ha salvato Milena. Voleva Daniele in nomination sta grandissima amica però continuate a votarla cari #denzzzers i #dakita sono così puri ????#orielepic.twitter.com/OCqBoIzfxH — Maddy (@Maddys_8) March 7, 2023