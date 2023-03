Durante la diretta di giovedì 3 marzo del ‘Grande Fratello Vip’, Alfonso Signorini ha fortemente criticato il fervido odio social che si scatena attorno ai concorrenti del reality In particolare, Signorini ha sottolineato come alcune concorrenti, come Nicole Murgia, abbiano subito auguri di morte, mentre altri, come Ciacci, sono stati minacciati di morire in ospedale. Il conduttore ha definito questi atti come orribili e ha ribadito che il Gf Vip si dissocia completamente dalla violenza di questi messaggi. La dichiarazione del giornalista non è passata inosservata al pubblico, in particolare a dei personaggi che hanno subito personalmente questi attacchi negli anni precedenti. Tra questi, hanno voluto dire la loro due ex vippone della quinta e sesta edizione del reality, Matilde Brandi e Manila Nazzaro.

“Ho recuperato il discorso di Alfonso sui vari fandom del #gfvip le minacce che vengono rivolte ai concorrenti, l’ho vissuto sulla mia pelle e sono solidale con chi lo vive e l’ha vissuto”, ha scritto Matilde Brandi su Twitter. L’ex ballerina ai tempi della sua partecipazione, nel 2020, fu presa di mira per essersi scagliata contro uno dei favoriti, Tommaso Zorzi. La testimonianza dell’ex coreografa è stata subito ripresa da Manila Nazzaro, che ha rivelato di aver subìto personalmente minacce di morte e addirittura di averle ricevute anche nei confronti dei suoi figli. In più, l’ex Miss Italia ha lanciato una velata frecciatina ad Alfonso, facendo intendere che lo scorso anno non le è stato riservato lo stesso trattamento perché considerata ‘noiosa’:

E aggiungo… l’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo ad una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli ‘anziani’.

Manila e il tweet sui “Jeru”

L’ex Miss Italia faceva riferimento alla ‘ship’ che si era formata lo scorso anno tra Jessica Selassie e Baru Gaetani. Il fandom ‘Jeru‘ è stato uno dei più grandi e appassionati del programma, tanto da riuscire a portare la principessa alla vittoria finale. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, i gruppi di fan possono diventare molto tossici e Manila ha subìto le conseguenze di non aver supportato una coppia che, come ha sottolineato lei stessa, non è mai stata reale. Nonostante le parole di Manila, il fanatismo dei social non si è placato, dato che in molti sono corsi a commentare il tweet con nuovi insulti. Purtroppo, il mondo dei social, a volte, è diabolico.

E aggiungo… l’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo ad una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli “anziani” https://t.co/aF0O8uD17Q — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) March 3, 2023

I likes di Sonia Bruganelli

Nel corso del discorso di ieri sera di Alfonso Signorini contro l’odio online, l’opinionista Sonia Bruganelli sembrava essere, giustamente, d’accordo con le parole del presentatore, applaudendo. Tuttavia, i suoi gesti sembrano dimostrare una certa incoerenza.

Oggi, infatti, l’opinionista ha messo mi piace a vari tweet di cattivo gusto sui concorrenti della Casa. Nel suo mirino sono finito Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Il tweet a cui ha messo ‘mi piace’ ha definito le due ragazze due galline, Donnamaria un cane e Tavassi un ratto. “Non Sonia che sta distruggendo quel ratto di Tavassi ed EdoCane e quelle due galline di Giaele e Micol“, leggeva il tweet. Dopodiché, ha messo like anche a un commento contro Orietta Berti: “Sonia grande stasera, ti ho riconosciuta donna per le donne (a differenza della obsoleta e misogina Berti, sempre dalla parte dei maschi). Donna tutta d’un pezzo, decisa e precisa”.