Caos in studio al Grande Fratello Vip. È accaduto durante l’ultima puntata del reality show, quella andata in onda su Canale 5 giovedì 2 marzo. Al GF Vip Party, format trasmesso in streaming su Mediaset Infinty, c’è stato un confronto particolarmente animato tra una fan dei Donnalisi e una hater di Antonella Fiordelisi. Una vera e propria rissa, con spintone finale, scoppiata davanti a Giulia Salemi, che è si collegata con i conduttori dell’appuntamento web, ovvero Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Ad iniziare è stata Carmela, che poco sopporta la gieffina di Salerno e ha così commentato le ultime dinamiche del GF Vip: “Siamo tornate a fare baccano. Stasera è il secondo round. Continua la nostra fiction, la bella Antonella piagnona. Sta continuando la recita e adesso Oriana un’altra stratega, adesso ci sarà il bello“. Di altro parere Alba, la fan dei Donnalisi: “Antonella è quella vera, questa non capisce niente”.

Una risposta che ha mandato su tutte le furie Carmela: “Non offendere bella, io capisco tutto e guardo tutto del GF Vip. Antonella ha le lacrime finte come le tue. Adesso se ne va quest’altra piagnona”. Subito dopo l’acceso scambio di opinioni è degenerato: la supporter dell’ex schermitrice ha spinto la sua interloqutrice lasciando basiti Giulia Salemi, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

“Oh non mi spingere, ma che fai?”, ha replicato l’altra. A cercare di portare la calma Giulia Salemi, che è stata perentoria: “Fate la pace, bisogna essere civili!”. Alla fine le due telespettatrici si sono date un abbraccio. Alba ha poi dichiarato:

“Io Antonella la posso capire bene perché io a casa mia ho passato lo stesso con una persona. Lei piange ed è vera, io mi ci sono ritrovata in quella situazione. Abbiamo fatto la pace comunque. Adesso diamo il buon esempio, non si litiga sui social, non bisogna minacciare o insultare promesso. Adesso saremo due migliori amiche”

Un gesto dovuto anche per poter avere la possibilità di restare nello studio del Grande Fratello Vip in vista delle prossime puntate. Quello dei “capi fandom” che partecipano alle dirette del lunedì e giovedì sera è un esperimento pensato dal conduttore Alfonso Signorini che potrebbe però decidere di sospendere i lavori laddove le cose non dovessero proseguire per il verso giusto.

Grande Fratello Vip: la situazione oggi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati al Grande Fratello Vip. Per mesi il loro rapporto è stato al centro della scena tra avvicinamenti, tensioni, litigi e discussioni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il gesto dell’opinionista di Forum nel Van del GF Vip.

Qui, lontano dalle telecamere, Edoardo Donnamaria ha infatti toccato il seno di Nicole Murgia. Un modo, secondo i diretti interessati per controllare la morbidezza delle protesi ma che non è andato giù ad Antonella Fiordelisi, che ha scoperto tutto solo in un secondo momento, complice l’invadenza di Alfonso Signorini.