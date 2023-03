GF Vip 7, ira Mediaset: Sonia costretta a scusarsi in diretta

Sonia Bruganelli si è scusata in diretta al Grande Fratello Vip 7. L’opinionista è stata costretta dalla situazione, chiaramente, che l’ha portata a dichiararsi dispiaciuta per l’atteggiamento tenuto nel corso della passata puntata. Di fronte al rimprovero fatto da Alfonso Signorini a tutti i concorrenti presenti nella Casa di Cinecittà, Sonia non si è potuta tirare indietro e anche lei ci ha messo la faccia. In effetti, se si parla di toni troppo alti e parole tanto dure, allora torna subito alla mente l’intervento della scorsa settimana della moglie di Paolo Bonolis.

Pier Silvio Berlusconi non ha digerito quanto accaduto nella puntata di giovedì 2 marzo e ha trovato il sostegno di Signorini. Ma come ha spiegato il padrone di casa questa sera, la rabbia deriva da tanti atteggiamenti e non solo quelli tenuti in diretta la scorsa settimana. Il conduttore ha iniziato la 39esima puntata del GF Vip 7 richiamando subito i concorrenti all’ordine. In particolare, Alfonso ha fatto sapere loro che c’è un certo malcontento da parte dell’editore del programma e dei piani alti di Mediaset per determinati comportamenti.

“Atteggiamento aggressivo e contenuti poco maturi”, questo ciò di cui sono accusati molti protagonisti di questa settima edizione del reality show. “Eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata di Canale 5”, ha continuato il conduttore. L’editore del programma e i piani alti di Mediaset oggi chiedono a tutti loro di chiedere scusa al pubblico. “Perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo”, ha spiegato Alfonso.

Inoltre, Signorini stasera al GF Vip ci ha tenuto a precisare che il suo è “un richiamo alla buona educazione”. Da questa puntata in poi, non verrà tollerata più nessuna infrazione. Il conduttore ha parlato soprattutto di “parolacce inappropriate e continue” dette non solo durante le varie puntate, ma anche nel corso delle giornate. “Ci sarà l’espulsione immediata, saremo rigorosissimi”, ha assicurato Signorini.

A nome di tutti i concorrenti presenti nella Casa di Cinecittà ha parlato Daniele Dal Moro. I gieffini molto probabilmente erano a conoscenza del fatto che ci sarebbe stato un richiamo questa sera e ha deciso lui di parlare per tutti. “Chiedo scusa per i miei atteggiamenti aggressivi, toni e modi sbagliati. Esasperati perché molti di noi siamo qua dentro. Chiedo scusa a nome di tutti”, ha affermato Daniele.

Il suo intervento è stato seguito da quello di Sonia Bruganelli. Di fronte al richiamo e all’ira di editore e Mediaset, l’opinionista si è ritrovata a doversi scusare in diretta con Micol Incorvaia e Giaele De Donà, verso cui si è rivolta in modo per nulla delicato e un po’ aggressivo. Questo è un dettaglio che è stato fatto notare proprio dai telespettatori con davvero tantissimi commenti sui social network e probabilmente è arrivato alle orecchie anche dei piani alti di Mediaset. Vista la situazione e sicuramente rendendosi conto di aver esagerato, Sonia ha affermato:

“Sono d’accordo con te, anche per quanto mi riguardo. Anche la mia vena, specialmente con le due ragazze. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele”

Infine, Alfonso ha concluso questo momento facendo presente ai gieffini che devono continuare a essere loro stessi, semplicemente modificando toni e modi.