Si è conclusa l’ennesima puntata del Grande Fratello Vip 7, la numero 38. Non sono mancati insulti, scontri di pessimo gusto, mancanze di rispetto e chi più ne ha più ne metta. Alfonso Signorini ad un certo punto ha ripreso Edoardo Donnamaria dandogli del “maleducato”, allargando poi la riflessione rabbiosa a tutta la Casa ritenendola appunto “maleducata ed egoriferita”.

La puntata si è aperta con il tema ‘Donnalisi’. Antonella non ha intenzione di tornare sui propri passi, Edoardo è convinto che riconquisterà la donna una volta fuori dalla Casa. I toni si sono accessi con Sonia Bruganelli che ha provato a demolire Tavassi con un discorso durissimo, accusandolo di manipolare buona parte dei concorrenti. Signorini invece ha sbroccato dopo che Donnamria gli ha chiesto più volte la parola senza essere interpellato. Da qui la ramanzina sulla maleducazione (qui l’approfondimento).

Guendalina e mamma Tavassi contro Sonia Bruganelli

Dopodiché Antonella e l’ex Edoardo sono piombati in studio per avere un confronto a tre con Nicole Murgia e l’ormai arcinota palpata rifilatale da Donnamria. Qualche scintilla tra l’attrice e Fiordelisi, nulla più. Tutto trito e ritrito. Sui social invece i famigliari di Tavassi hanno riversato la loro rabbia contro Sonia Bruganelli. Ecco le reazioni di Guendalina e della madre del ‘vippone’, Emanuela Fuin.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: lacrime e addio

Spazio poi a Ivana Mrazova e Luca Onestini. L’ex tronista ha ringraziato l’ex per essere entrata nella Casa e si è detto felicissimo di aver riallacciato i rapporti con lei. Stesso discorso fatto dalla modella. Ritorno di fiamma? Ni, forse sì forse no. Ivana è poi stata costretta ad abbandonare il reality. Signorini: “Le vostre vite si incroceranno ancora?”. “Sicuramente sì, cosa succederà non lo so, decideremo insieme fuori da qui”, la risposta di Luca che si è poi sciolto in un lungo abbraccio lacrimoso con la ragazza.

Davide Donandei si smarca dalle accuse dell’ex Chiara Rabbi

Rapido blocco dedicato a Davide Donadei. Nelle scorse ore l’ex Chiara Rabbi ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha lasciato intendere di essere stata tradita. L’ex tronista è stato informato delle dichiarazioni della ragazza. “Mi sono fatto i fatti miei in tre mesi, non voglio clip per queste cose”, si è difeso l’uomo. Signorini lo ha pungolato: “Solo a te interessa proteggere questa storia, a lei no”. “Nessuno di noi due ha parlato di tradimento quando abbiamo avuto dei confronti. Detto questo chi è senza peccato scagli la prima pietra”, la chiosa di Davide. Per ora, argomento chiuso.

GF Vip 7, eliminata Sarah Altobello

Il televoto ha decretato l’eliminazione di Sarah Altobello, la meno preferita dal pubblico. Di seguito le percentuali:

Edoardo Tavassi 34%

Nikita Pelizon 19%

Antonella Fiordelisi 18%

Edoardo Donnamria 17%

Sarah Altobello 12%

Dopo l’eliminazione il padre di Edoardo Donnamaria ha avuto un confronto con il figlio rendendosi protagonista di un discorso non proprio memorabile (qui l’approfondimento).

Le nomination

Dopo l’ennesimo scontro tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, la ragazza ha dovuto lasciare la Casa. Fine della sua permanenza da ospite nel reality. Anche Matteo Diamante, ex di Nikita, è uscito. Spazio quindi alle nomination. Chi riceverà più voti sarà il primo finalista (i concorrenti hanno però creduto di nominare in vista di una futura eliminazione). Queste le scelte dei concorrenti:

Antonella Fiordelisi ha nominato Edoardo Tavassi (nomination in confessionale)

Luca Onestini ha nominato Nikita Pelizon (nomination in confessionale)

Giaele ha nominato Antonella Fiordelisi (nomination in confessionale)

Nikita Pelizon ha nominato Micol Incorvia (nomination palese)

Andrea Maestrelli ha nominato Oriana Marzoli (nomination palese)

Milena Miconi ha nominato Davide Donadei (nomination in confessionale)

Micol Incorvaia ha nominato Antonella Fiordelisi (nomination palese)

Alberto De Pisis ha nominato Davide Donadei (nomination in confessionale)

Edoardo Donnamaria ha nominato Davide Donadei (nomination palese)

Oriana Marzoli ha nominato Andrea Maestrelli (nomination palese)

Edoardo Tavassi ha nominato Davide Donadei (nomination palese)

Daniele Dal Moro ha nominato Antonella Fiordelisi (nomination in confessionale)

Davide Donadei ha nominato Edoardo Tavassi (nomination in confessionale)

Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli sono stati i nominati: chi otterrà più preferenze guadagnerà il pass per la finale.