La trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata aperta, tanto per cambiare, sul tema Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due piccioncini litigiosi non sono più piccioncini ma sempre litigiosi. Stavolta pare che l’addio sia definitivo (ma mai dire mai). L’influencer non ha perdonato una dimenticabile palpata del volto di Forum a Nicole Murgia. La questione ovviamente ha coinvolto altre persone e nello studio a un certo punto c’è stato il caos. Sonia Bruganelli ha fatto a pezzi Edoardo Tavassi, attaccandolo in modo durissimo. Il ‘vippone’ si è difeso con una battuta tagliente. Nel mentre Donnamaria ha chiesto persistentemente la parola ad Alfonso Signorini che è diventato un diavolo, avventurandosi in una affilata ramanzina.

Tralasciando la vicenda Donnamaria e Fiordelisi (i due come fanno da mesi si sono accusati a vicenda su diverse tematiche, insomma nulla di nuovo sotto al sole), la moglie di Paolo Bonolis si è concentrata su Tavassi. Secondo lei il romano è il burattinaio della Casa. Su di lui ha speso parole pesantissime e spietate: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega, mai visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima. Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella”.

Tavassi ha replicato senza scomporsi troppo: “Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55 (cioè il canale del reality, ndr). Tu non lo vedi il GF vip”. “Tu non ti devi permettere di dire queste cose, tu vivi di reality e ok, ma non permetterti di entrare nelle mie dinamiche se vedo o no il GF”, la controreplica dell’opinionista. Giaele ha tentato di ribattere. Anche Micol Incorvaia ha tentato di prendere parola. La Bruganelli ha zittito entrambe in modo rapido e secco: “Voi non siete le protagoniste, non voglio parlarvi. Invece Oriana che ha un po’ di personalità ha dimostrato che ce ne si può fregare del gruppo”. Il riferimento è stato al fatto che la Marzoli in settimana ha consolato Antonella per la questione della palpata a Nicole Murgia nonostante con lei non abbia alcun rapporto amichevole.

In tutto ciò Donnamaria ha continuato a chiedere la parola a Signorini senza essere interpellato (lo aveva fatto anche qualche minuto prima, venendo ripreso in modo più tranquillo). Il conduttore a un certo punto ha perso le staffe: “Basta Edoardo, ora faccio spegnere i microfoni, a casa tua l’educazione non te l’hanno insegnata?”. Una tuonata che è proseguita con toni ancor più duri: “Maleducati ed egoriferiti, questo siete. Stop. Pensate solo a voi stessi”. E ancora: “Sono un dittatore? Mettetela così, ma fatemi lavorare“. Si è toccato il fondo, nel reality sì, è proprio vero, regna la maleducazione.