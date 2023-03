Nicole Murgia si è sfogata su Instagram dopo la puntata del “Grande Fratello Vip”. L’attrice è stata eliminata dal reality lunedì 27 febbraio, ma la sua uscita non è stata delle più felici. Durante la diretta, si è sviluppato lo scandalo tra i Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, con l’ex vippona convertita nella terza in discordia dopo che Edoardo ha rivelato di averle ‘sfiorato’ il seno. Caso voleva che, proprio in questa puntata, il pubblico fosse pieno dei fan ‘Donnalisi’, che tra urla e pianti, hanno preso totalmente la scena. Il fandom della coppia del Gf Vip ha preso come capo espiratorio Nicole, cercando di affibiarle la colpa per la fallimentare storia dei loro beniamini. Da ore la Murgia sta essendo inondata di insulti sui social e pare che i ‘Donnalisi’ le abbiano addirittura dato della ‘zo***a’ nel parcheggio degli studi. La Fiordelisi, chiaramente, sta mettendo il carico da 90, tra pianti teatrali e comizi infiniti. Per questo, la 30enne ha voluto rivolgersi direttamente all’ex schermitrice.

L’attrice sta, giustamente, risentendo dei pesanti commenti che non smette di ricevere, in cui viene persino messo in discussione il suo ruolo come madre. La stessa Antonella, durante la giornata, l’ha spesso attaccata, alimentando, in questo modo, le follie del suo fandom. Nicole è, dunque, scoppiata e si è scagliata contro la Fiordelisi, rivelando di sapere delle verità scomode sull’influencer:

Leggo commenti pesanti. Insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono, gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, ora spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te, ma come mi insegni la verità viene a galla.

Antonella Fiordelisi contro Nicole Murgia

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo durante la puntata ha anche difeso la Murgia, dichiarando di ritenere solamente Edoardo responsabile del ‘tradimento‘ (se così si può chiamare). Un atteggiamento insolitamente maturo da parte sua, che è stato prontamente smentito la giornata successiva. Parlando con Giaele, Antonella ha cambiato versione e ha definito Edoardo un ragazzo insicuro, che ha ceduto facilmente alle ‘tentazioni’ di Nicole. Questo non sta a significare che la gieffina abbia intenzione di perdonare il volto di ‘Forum’, anzi. I due continuano ad accusarsi reciprocamente e non riescono a trovare un punto d’incontro.

La Murgia, però, non ha solo detrattori e ci sono anche molti fan del gruppo degli ‘Spartani’ che la stanno supportando. A tal proposito, l’attrice ha voluto ringraziarli per l’affetto dimostratole nel mezzo di questa ‘bufera mediatica’. In ogni caso, è molto probabile che lo scontro tra le due primedonne non termini qui. In molti, infatti, pensano che nella puntata di giovedì 2 marzo ci sarà un confronto faccia a faccia tra Nicole e Antonella.