I Donnalisi sono stati protagonisti anche della notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7. Ieri sera si è parlato praticamente solo di loro, ma soprattutto grazie alla clip creata con Nicole Murgia. E al tocco di mano delle protesi della Murgia nella famosa notte del van. Sentendo Alfonso Signorini parlare di mani che toccavano, Edoardo Donnamaria ha confessato ad Antonella Fiordelisi di aver toccato il seno di Nicole. La Fiordelisi ha cominciato a piangere e a disperarsi, sebbene piangesse “a singhiozzi” dimenticando la disperazione appena Alfonso cambiava argomento.

Alla fine è saltato fuori che Edoardo ha toccato con due dita, anzi con la punta di due dita le protesi della Murgia ma ha ammesso di aver sbagliato. In realtà c’è stata anche la clip con tutti gli abbracci tra Edoardo e Nicole, ma entrambi si sono difesi spiegando che si abbracciavano anche davanti ad Antonella. Quest’ultima ha vestito i panni di “Vittimella”, come viene chiamata sui social in questi casi, ma è chiaro che Edoardo le abbia servito su un piatto d’argento il motivo per comportarsi da vittima. Insomma, stavolta tutti i torti, in fondo, non li ha, ammesso e non concesso che decida di marciarci sopra.

Eppure nella notte Edoardo e Antonella si sono già riavvicinati: hanno parlato, ma non hanno dormito insieme. Per ora non dovrebbero essere tornati insieme, eppure Donnamaria si è pentito delle parole dette in puntata. Dopo la puntata in giardino ha detto di non volere che una puntata mandi all’aria cinque mesi con Antonella. A lei ha ammesso di aver usato frasi come “era finita un mese fa” solo perché in difficoltà. Insomma, i fan Donnalisi possono tirare un sospiro di sollievo: potrebbe non essere ancora finita tra Edoardo e Antonella.

Ma proprio i fan Donnalisi sono stati protagonisti ieri sera. In studio c’era una buona parte del fandom a urlare e applaudire Antonella appena apriva bocca. Poi Signorini ha chiamato al centro dello studio la fan Donnalisi più accanita di tutti, quella che saltava e si sbracciava alle spalle di Giulia Salemi. La ragazza col microfono in mano ha ammesso di sentirsi male e di piangere quando Edoardo e Antonella litigano, tant’è che Sonia Bruganelli le ha consigliato di rivolgersi a un dottore.

Il limite è stato abbondantemente superato quando i Donnalisi hanno insultato Nicole Murgia dopo il GF Vip 7. L’attrice è stata eliminata nella puntata di ieri sera e si è imbattuta nella follia dei Donnalisi, che poco hanno gradito l’amicizia affettuosa con Edoardo. Avrebbero però esagerato:

“Le donnalisi hanno incontrato la Murgia e le hanno urlato zoc…la. Volevo tranquillizzarla: anche se hanno cercato di affossarla, le uniche che si sono affossate sono coloro che hanno fatto le pazze in prima serata per una ship di me..a. Murgia per sempre famosa, noi ti amiamo”

Questo il racconto su Twitter, dove si è diffusa la notizia. Per il momento Nicole Murgia non ha commentato gli insulti dei fan Donnalisi nel parcheggio. Tutto molto triste, non c’è molto da aggiungere.

raga ma in che senso le donnalise hanno urlato alla murgia che è una zoccola in un parcheggio

ma come stanno — aiko???? (@aikoingalera) February 28, 2023