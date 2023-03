Al Grande Fratello Vip è tornato il padre di Edoardo Donnamaria, Vincenzo. L’uomo ha avuto un confronto con il figlio. Forse, alla luce di ciò che è accaduto con Antonella Fiordelisi e con altri personaggi della Casa più spiata d’Italia, avrebbe potuto usare altri termini e dare altre dritte. Ma si proceda con ordine: la puntata in onda il 2 febbraio è stata un’accusa unica tra il volto di Forum e l’ex fidanzata. Tutto già visto e rivisto, tutto molto triste. Edoardo è inoltre stato sgridato in modo durissimo da Alfonso Signorini. Motivo? Lo ha interrotto più volte e ad un certo punto il conduttore è sbottato dando del maleducato al ‘vippone’.

“Hai fatto fesserie notevoli e non hai seguito i miei consigli”, ha esordito Vincenzo innanzi al figlio, sorridendo. “Hai continuato a parlare dietro ed a parlare dietro esce una realtà distorta”, ha continuato Donnamaria ‘senior’, sempre con un sorriso abbozzato. “Gli altri giocano tutti, ti raccontano frottole, tutti, forse tranne Sarah Altobello. Tu invece dici quello che pensi. E poi il van-gate… per me tu copri qualcuno ma non dirmi niente, manco quando torni a casa”, ha concluso. “Ok ho sbagliato, ma ho toccato una tetta su...”, ha replicato Edoardo, in riferimento al gesto nei confronti di Nicole Murgia che ha fatto andare su tutte le furie Antonella Fiordelisi. “E poi qui dentro è una paranoia totale”, ha chiosato il giovane.

Signorini ha poi chiesto a Vincenzo se secondo lui suo figlio fosse davvero innamorato della Fiordelisi. “Se mio figlio è innamorato di Antonella? No comment, io non desidero ora parlare con lei, voglio solo parlare con lui. Non è mancanza di rispetto, non voglio incidere su questo rapporto”, la replica dell’uomo.

Il discorso di Vincenzo ha lasciato l’amaro in bocca ed ha fatto acqua da tutte le parti. Forse il figlio, piuttosto che sentirsi dire che tutti gli altri mentono e raccontano balle, aveva bisogno di una ramanzina più netta. Insomma, Vincenzo ha usato molta carota e poco bastone. Poteva andare meglio.