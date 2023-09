Sonia Bruganelli in Rai: l’esordio da Alberto Matano fa parlare

L’ex moglie di Paolo Bonolis si sta avvicinando alla Rai sempre di più? Per molti la sua presenza a La vita in diretta non è una coincidenza

Sonia Bruganelli è stata ospite da Alberto Matano con il debutto dell’edizione 2023-2024 de La vita in diretta. L’ex moglie di Paolo Bonolis si avvicina così al mondo della Rai, dopo la fine della sua esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip. Ha affiancato Alfonso Signorini per due edizioni consecutive nello studio di Canale 5. Stasera, lunedì 11 settembre 2023, dopo due anni il conduttore non avrà più al suo fianco Sonia, bensì Cesara Buonamici, l’unica opinionista.

E proprio il giorno in cui Canale 5 presenta la nuova edizione del Grande Fratello Nip/Vip, ecco che la Bruganelli si è presentata in Rai da Alberto Matano. Quest’ultimo ha annunciato che la produttrice televisiva sarà più volte ospite del suo programma. Dunque, ora che non ha più impegni con il reality show di Mediaset, il pubblico vedrà spesso Sonia nel salotto Rai. Nel corso della prima puntata, ha avuto modo di parlare di ciò che accade sui social network.

In particolare, la Bruganelli a La vita in diretta ha portato i telespettatori a riflettere su come spesso queste piattaforme vengono utilizzati in modo negativo. Ormai sui social network gira di tutto e di più, anche filmati aggressivi e violenti. Inoltre, Sonia ha avuto anche la possibilità di commentare l’attenzione mediatica che c’è stata sulla sua separazione da Paolo Bonolis. In questo caso, la produttrice ha posto l’attenzione sul momento in cui è uscita la notizia legata al loro divorzio, prima ancora del loro annuncio.

Sonia non ha chiaramente abbandonato il mondo legato a Mediaset. Infatti, è attivissima nella produzione di Ciao Darwin e proprio nel pomeriggio di ieri è stata ospite a Verissimo, dove ha rilasciato una lunga intervista. Ma molti fanno comunque notare che la sua presenza nel programma Rai di Alberto Matano, proprio il giorno in cui inizia la nuova edizione del Grande Fratello che non la vede tra gli opinionisti, potrebbe non essere una coincidenza.

Questo è un commento fatto da qualche telespettatore, che ha trovato strana questa ospitata. A detta di questa fetta di pubblico, la Bruganelli si starebbe sempre di più avvicinando alla Rai. In effetti, qualche settimana fa, Dagospia aveva parlato di un avvicinamento tra Sonia e Milly Carlucci. La stessa Bruganelli, però, aveva smentito la sua presenza a Ballando con le Stelle, quando ha visto circolare le prime voci.

Matano annuncia che la Bruganelli sarà ospite più volte nel corso della stagione#LaVitaInDiretta pic.twitter.com/Wy8CUPiiDg — Boomerissima (@Boomerissima) September 11, 2023