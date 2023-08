Bruganelli concorrente di Ballando? Sonia svela la realtà dei fatti

Sonia Bruganelli sarà tra i concorrenti di Ballando con le Stelle? In questi giorni l’ex moglie di Paolo Bonolis viene spesso associata al noto talent show di Milly Carlucci. Lei stessa oggi decide di smentire i rumor che la vedono tra i concorrenti della prossima edizione della trasmissione di Rai 1. Dunque, si può dire ormai con certezza che il pubblico non vedrà Sonia ballare nel celebre programma.

“Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare”, questa la risposta di Bruganelli alla nuova indiscrezione. Nelle scorse ore TvBlog ha condiviso alcuni retroscena e scoop riguardanti la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Tra le varie indiscrezioni date, c’è quella riguardante “l’esercito dei provinati”.

In mezzo ai nomi di chi avrebbe svolto già il provino per partecipare al talent show di Milly Carlucci è spuntato fuori proprio quello di Sonia Bruganelli. Ma, secondo quanto lei stessa dichiara in questi minuti su Instagram, non sarà presente nel cast dei ballerini del programma di Rai 1.

Questa non è l’unica indiscrezione che ha parlato di un collegamento tra Bruganelli e Ballando con le Stelle. Nei giorni scorsi, Dagospia ha svelato dei retroscena televisivi legati anche all’ex moglie di Paolo Bonolis. Il portale ha rivelato che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip sarebbe alla ricerca di visibilità sul piccolo schermo.

Lanciando questo scoop, Dagospia ha segnalato che Sonia starebbe facendo pressione per partecipare nel talent show di Milly Carlucci, entrando nella giuria. Sempre stando a questa indiscrezione, la conduttrice avrebbe rifiutato la proposta dell’ex moglie di Bonolis. Di fronte a questo affondo del noto portale, l’imprenditrice non se n’è rimasta in silenzio.

Infatti, la Bruganelli ci ha tenuto a dare una risposta alle spinose parole che le sono state rivelate, annunciando che presto racconterà la sua verità. Di sicuro, Sonia non sarà presente nel programma di Rai 1 come concorrente, ma non è ancora escluso totalmente che possa entrare davvero a far parte della giuria.

C’è da dire, però, che con la risposta di oggi alle indiscrezioni, Bruganelli sembra non smentire solo le voci sul suo presunto provino “per ballare”. Si sarà proposta per il ruolo di giudice? L’ex moglie di Bonolis pare prendere le distanze dal talent Rai, facendo comunque notare che si tratta di un “bellissimo programma”.