Giuria Ballando con le stelle, “Bruganelli vuole entrare: Milly la gela”

Secondo quanto svelato da Dagospia, l’ex moglie di Bonolis avrebbe fatto pressioni per entrare a far parte della giuria

Dagospia affonda il colpo su Sonia Bruganelli. Il portale esperto di retroscena televisivi e politici ha sostenuto, non lesinando toni e termini canzonatori, che l’ex moglie di Paolo Bonolis sia in cerca di visibilità, parlando di “ambizioni sbagliate” in merito a una presunta pressione per sbarcare nel talent show Ballando con le Stelle, popolare e storico programma del sabato sera di Rai Uno. Sempre Dagospia ha aggiunto che Milly Carlucci avrebbe gelato le speranze dell’imprenditrice che avrebbe puntato ad entrare a far parte della giuria.

Questo il velenosissimo ‘flash’ lanciato da Dagospia: “Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al “GF Vip”. Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonoli puntano alla Rai di “Ballando con le Stelle”. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice “selvaggia” basta e avanza la Lucarelli”.

Come ha reagito la Bruganelli? Tramite un post su Instagram in cui ha promesso che a breve vuoterà il sacco: “Leggo molto astio da parte del buon Dagospia… sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei si molto trash) un po’ di tempo fa ?!?! #chissà. PRESTO RACCONTERÒ COME È ANDATA DAVVERO”.

Perché cotanto veleno da parte di Dagospia sulla Bruganelli? Perché, oltre alla faccenda al momento oscura che Sonia ha detto che narrerà a breve, il portale diretto da Roberto D’Agostino fu il primo a sostenere che il matrimonio tra l’imprenditrice e Bonolis era giunto al capolinea. Di tutta risposta, l’allora coppia prese per i fondelli Dagospia etichettandolo come sito di “fregnacce” e fake news.

Non proprio una grande idea visto che pochi giorni dopo il conduttore e la moglie fecero una lunga intervista a Vanity Fair in cui annunciarono la separazione. Va da sé che fecero una figura dimenticabile. Al posto di smentire Dagospia potevano optare per il silenzio. Ecco spiegato perché ‘Dago’ ha il dente avvelenato con i due ex coniugi.

Ballando con le stelle 2023, fermento per il cast e per la giuria

Tornando a Ballando con le Stelle, nelle scorse ore sono circolate un paio di indiscrezioni assai prelibate. Una riguarda il cast, l’altra la giuria. Pare che ci siano in corso delle trattative in fase avanzata per mettere in pista lo chef Bruno Barbieri e la conduttrice ultrà pop Simona Ventura. Sarebbero due colpacci per Milly Carlucci. L’altro spiffero riguarda Teo Mammucari: si mormora che il presentatore, al momento orfano di programmi tv, sia in contatto con il programma per avere un ruolo in giuria. Se l’operazione si concretizzasse, qualcuno dovrebbe lasciargli il posto.

Chi invece sperava di vedere Barbara d’Urso ad alzare la paletta dei voti può mettersi il cuore in pace. L’indiscrezione, circolata con insistenza nelle scorse settimane, è stata smentita in prima persona dalla Carlucci che ha spiegato che non c’è mai stata alcuna trattativa con l’ex timoniera di Pomeriggio Cinque.