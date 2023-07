Giuria Ballando con le Stelle: in arrivo l’ex volto di Tu si que vales

La partita per definire il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle è ancora aperta: ecco vedremo in giuria

Come in molti sapranno l’ultimo periodo ha visto una vera e propria rivoluzione nei palinsesti televisivi di casa Rai e uno dei tanti interrogativi rimasti riguarda tutt’ora la composizione della giuria di Ballando con le stelle. Il noto talent di ballo condotto da Milly Carlucci partirà infatti il 21 ottobre e poco tempo fa era stata la stessa conduttrice a rivelare che la partita riguardo la composizione della giuria non era ancora chiusa: la produzione ci avrebbe pensato solo dopo aver definito il cast dei partecipanti alla trasmissione.

Ebbene, pare che il momento per scegliere chi si occuperà di giudicare gli aspiranti ballerini vip sia finalmente arrivato ed ecco che negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare alcuni nomi. Poco fa TvBlog ha lanciato la bomba rivelando chi per primo andrà a comporre la nuova giuria di Ballando con le stelle. A quanto pare chi pensava che il gruppo ormai ben collaudato composto da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli sarebbe rimasto intatto si sbagliava di grosso.

Teo Mammucari nuovo giurato di Milly Carlucci

Secondo quanto riportato da TvBlog, negli scorsi giorni ci sarebbero state alcune trattative tra il celebre conduttore romano Teo Mammucari e la produzione di Ballando con le stelle: “Nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti tra il popolare conduttore romano e il gruppo che lavora con Milly Carlucci alla trasmissione del sabato sera di Rai1. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe in corso una trattativa che, in caso di esito fortunato, porterebbe Teo Mammucari a Ballando Con Le Stelle non come concorrente bensì con altro ruolo, probabilmente all’interno della giuria la cui composizione ufficialmente non è stata ancora confermata”.

Pertanto, come fa sapere TvBlog, nel caso in cui le suddette trattative andassero per il verso giusto ci sarebbe la quotata possibilità di vedere Mammucari sedere dietro al celebre bancone della giuria di Ballando. Niente piroette per il conduttore ma solo la prerogativa di alzare e abbassare le famose palette, giudicando la performance di alcuni colleghi.

Ad avvalorare l’ipotesi ci sarebbe anche il fatto che lo stesso Mammucari ha da tempo detto addio a Tu si sue vales, del quale è stato protagonista fin dalla quarta edizione che andò in onda nell’ormai lontano 2016. Al suo posto arriverà infatti Luciana Littizzetto. Inoltre, a far ulteriormente pendere l’ago della bilancia verso Ballando ci sarebbe anche il fatto che, a partire dal prossimo anno, Mammucari non condurrà più nemmeno Le Iene.

Ovviamente per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e occorrerà attendere ancora qualche giorno per avere certezze in quanto, al momento, la giuria di Ballando non è ancora stata resa nota dalla produzione. Nessun contratto è ancora stato firmato e attualmente la presenza di Teo Mammucari nel talent di ballo di Milly Carlucci è da considerare un’ipotesi.

Gli scambi tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Non sarebbe la prima volta che un personaggio noto del mondo della televisione sceglie di fare il salto e passare alla Rai dopo essere stato per anni fedele a Mediaset, o per meglio dire passare da Maria De Filippi a Milly Carlucci, e viceversa. Nel 2021 infatti la Carlucci inserì nel suo team Arisa, che prima era stata coach ad Amici. Dall’altro lato Maria De Filippi ha arruolato Raimondo Todaro, il ballerino professionista che è cresciuto nel programma di Rai 1, in qualità di professore di ballo ad Amici.

Infine, è bene ricordare che lo stesso Teo Mammucari ha già lavorato con Milly Carlucci nel 2020, anno nel quale partecipò e vinse la prima edizione de Il cantante mascherato, in qualità di “coniglio”.