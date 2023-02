Le Iene, Teo Mammuccari fuori: nuovi retroscena, c’entra “l’ipnosi”

Nella giornata di oggi Giuseppe Candela ha riportato su Dagospia nuovi interessanti retroscena relativi a quello che, a quanto pare, sarebbe successo fra Davide Parenti, autore de Le Iene, e Teo Mammucari, il conduttore che ha di recente deciso di abbandonare la trasmissione (in modo decisamente burrascoso).

Ieri su Fanpage era apparsa a proposito un’altra indiscrezione, relativa ad un durissimo scontro avvenuto dopo la pubblicazione di un video social: fonti vicine al programma hanno infatti riferito al giornale che la discussione sarebbe nata fra i due dopo che Teo aveva pubblicato (e poi cancellato) nelle Stories di Instagram un misterioso video con alcuni spezzoni di un servizio girato poco tempo prima.

Ebbene, Dagospia è riuscito a ricostruire, tramite altre fonti anonime, che nel servizio al centro di tutto il presentatore praticava ipnosi, in esterna a Milano. Il resto è noto. Quando Davide Parenti ha visto la Stories relativa al servizio, ha fatto presente il suo disappunto a Mammucari e da lì la situazione è degenerata.

Si è parlato, nel caso specifico, di una lite molto accesa che avrebbe portato persino i due a urlarsi contro (e chissà cos’altro). Davide Parenti, ad ogni modo, si è limitato a commentare il fatto in un’intervista concessa a La Stampa con un laconico “Sto zitto per non nuocere a nessuno”. Sembra, tra l’altro, che la vicenda sia stata semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, visto che si vocifera che fra i due non scorresse buon sangue ormai da tempo (e che Parenti volesse sostituire Mammucari con Enrico Papi).

Teo Mammucari fuori da le Iene: parlano Belen Rodriguez e Teo Mammucari

Ieri sera è andata in onda la prima puntata de Le Iene in occasione della quale Belen Rodriguez (dopo il silenzio della scorsa settimana) ha finalmente potuto parlare di quanto accaduto. Con tono mesto, la modella argentina ha così commentato la situazione:

“Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci.”

Teo Mammucari, dal canto suo, si è sentito in dovere di riprendere le parole di Belen, ringraziandola tramite una tenera Instagram Stories a lei dedicata. Oggi, invece, a poche ore dalla messa in onda della puntata, il conduttore ha condiviso il video di un fiero leone scrivendo “Si tratta solo di…dover aspettare”. Chi lo sa, a questo punto, cosa avrà in serbo l’ex Iena?