Belen apre Le Iene e a sorpresa parla di Mammucari: la reazione di Teo

La showgirl argentina ha speso delle parole per il collega Mammucari che non fa più parte del progetto Iene

Teo Mammucari è fuori ufficialmente da Le Iene. Se qualcuno pensava che la rottura potesse in qualche modo essere risanata si è sbagliato. Anche nel corso della diretta di martedì 31 gennaio nessuna traccia del conduttore romano in studio. D’altra parte il comunicato Mediaset di pochi giorni fa era stato chiaro: “Mammucari sarà destinato ad altri progetti su Italia Uno”. Su ciò che sia realmente accaduto si sa poco, anche se pare certo che l’addio con la trasmissione non sarebbe stato soft (si parla di una lite tutt’altro che leggera con l’ideatore dello show, vale a dire Davide Parenti). Ora, al timone del programma è rimasta Belen Rodriguez, coadiuvata dal comico Max Angioni. La modella argentina, a sorpresa, in apertura della puntata del 31 gennaio ha speso delle parole per il collega che per mesi le è stato al fianco.

“Non c’è più il conduttore bianco, c’è il conduttore nero”, ha scherzato poco dopo l’inizio dello show Nathan Kiboba, simpatico volto de Le Iene. “Basta, se ne vada che è una giornata complicata”, ha risposto spassosamente Belen. Uno scambio di battute che ha permesso alla sudamericana di ricollegarsi al tema relativo all’addio di Mammucari. Così sono arrivate parole dolci e di stima per il romano.

“Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci”, ha scandito Belen che, si ricorda, oltre ad essere una collega di Teo, è anche una sua cara amica (i due hanno dichiarato in diversi frangenti di avere un legame amichevole che va oltre il contesto professionale).

Teo Mammucari è rimasto colpito positivamente dal discorso di Belen, ringraziandola “di cuore” attraverso una Story Instagram:

La showgirl ha inoltre confessato di aver dovuto affrontare la diretta della trasmissione con alcuni problemini di salute. “Vi confesso un segreto, non sono in grande forma, quindi inizio la puntata ma non so se la finisco, i miei colleghi sono avvertiti”, ha riferito ai telespettatori la Rodriguez, non specificando con precisione il fastidio da cui è afflitta.

Teo Mammucari, la rottura con Le Iene: Davide Parenti lapidario

Al momento né Mammucari né Davide Parenti hanno spiegato nel dettaglio cosa sia accaduto e che cosa abbia portato Teo e Le Iene a salutarsi in modo così repentino. L’ideatore del programma, però, qualcosina lo ha lasciato intendere. “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”, il lapidario commento di Parenti rilasciato al quotidiano torinese La Stampa che lo ha intercettato per tentare di comprendere la motivazione inerente all’improvviso addio del comico alla trasmissione. Quindi no, pare proprio che la rottura non sia stata a tarallucci e vino.